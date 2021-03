Những nhân vật khiến khán giả vừa giận, vừa thương trong 'Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu'

Qua 10 tập phát sóng, "bom tấn" truyền hình Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu 2 (tựa gốc: The Penthouse: War in Life) vẫn duy trì sức hút ở cả Hàn Quốc lẫn một số quốc gia châu Á. Phim liên tục cán mốc rating "khủng', lên đến 28,6% ở tập 10. Trên mạng xã hội, khán giả bàn luận sôi nổi về tác phẩm. So với phần 1 chủ yếu phơi bày cuộc chiến hận thù với hàng loạt mưu kế độc ác, phần 2 của bộ phim lại chú ý khai thác bi kịch nội tâm ẩn đằng sau mỗi nhân vật.

Cheon Seo Jin

Xuyên suốt phim Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu , Cheon Seo Jin ( Kim So Yeon) thể hiện tính cách phô trương, tàn ác, bất chấp thủ đoạn để có được điều mình muốn. Thời trẻ, "ác nữ" cướp đi tình yêu lẫn sự nghiệp ca hát của bạn học Oh Yoon Hee. Dù trở thành chủ tịch trường nghệ thuật Cheong A, lập gia đình với bác sĩ Ha Yoon Cheol (Yoon Jong Hoon), Cheon Seo Jin vẫn không hài lòng với hiện tại. Cô giáo ra ngoài ngoại tình, về nhà mắng nhiếc chồng con. Lòng tham bên trong con người Cheon Seo Jin che mờ cả tình phụ tử, dẫn đến việc cô nhẫn tâm bỏ mặc cha ruột chết dưới cơn mưa để chiếm đoạt quyền thừa kế.

Khoảnh khắc kết hôn với 'ông trùm' độc ác Ju Dan Tae, Choen Seo Jin rưng rưng nước mắt vì nhận ra tình yêu dành cho chồng cũ Ha Yoon Cheol ẢNH: SBS

Thường xuất hiện với bộ mặt lạnh lùng, nhưng Cheon Seo Jin có lúc chìm trong cô đơn, yếu đuối. Ngay từ khi còn là nữ sinh, cô sống trong áp lực phải đứng đầu mọi cuộc thi của cha ruột. Sau này, chính Cheon Seo Jin cũng đặt gánh nặng thành tích lên Ha Eun Byeol (Choi Ye Bin). Vì yêu thương con gái đến mức mù quáng, "ác nữ" còn sẵn sàng làm mọi thứ, kể cả hãm hại người khác. Sau hàng loạt biến cố, Cheon Seo Jin mới có chuyển biến trong tâm lý. Cô hối hận khi biết rằng cha ruột từng tin tưởng tuyệt đối vào mình, đau lòng lúc nhận ra tình yêu dành cho chồng cũ và vết thương nội tâm đã vô tình gây ra cho con gái.

Ha Yoon Cheol

Trong phần 1 của Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu , bác sĩ Ha Yoon Cheol sống khép nép, nhu nhược dù trong lòng luôn bất mãn với người vợ quyền lực Cheon Seo Jin. Sang đến phần 2, nhân vật bất ngờ "lột xác" thành người đàn ông đĩnh đạc, tự tin bên cạnh vợ mới Oh Yoon Hee ( Eugene ). Tuy nhiên, anh vừa chiếm cảm tình của khán giả chưa được bao lâu thì đã sa chân vào con đường sai trái. Sau khi biết Ha Eun Byul sát hại Bae Ro Na (Kim Hyun Soo) - con gái Oh Yoon Hee, anh tìm đủ cách để thoát tội cho con gái.

Bác sĩ Ha Yoon Cheol vì yêu thương con gái Ha Eun Byul mà làm việc trái với lương tâm ẢNH: SBS

Nhiều người xem phản đối tính cách hèn nhát của Ha Yoon Cheol, song cũng đồng cảm với hoàn cảnh trớ trêu mà nhân vật phải trải qua. Vì xuất thân nghèo khó, anh cảm thấy tự ti trong cuộc hôn nhân không "môn đăng hộ đối" với Cheon Seo Jin . Mặt khác, Ha Yoon Cheon luôn dày vò bản thân bởi trong quá khứ đã bỏ rơi mối tình đầu Oh Yoon Hee. Khoảnh khắc biết Bae Ro Na chính là con gái ruột của mình, anh ngỡ ngàng đến mức bật khóc. Là một người cha giàu tình cảm, Ha Yoon Cheon khó lòng đưa ra chọn lựa giữa hai đứa con mà mình đều yêu thương.

Ha Eun Byul

Trong Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu , Ha Eun Byul là một trong những nhân vật hứng chịu nhiều chỉ trích nhất từ phía khán giả. Sinh ra và lớn lên trong gia đình giàu có, cô tỏ thái độ khinh thường người xung quanh, đặc biệt là người có hoàn cảnh thấp kém hơn mình. Đố kỵ với tài năng của Bae Ro Na, Ha Eun Byul không ít lần bày mưu tính kế hãm hại bạn học . Thậm chí, nữ sinh còn đẩy Bae Ro Na xuống cầu thang, gián tiếp gây ra cái chết thương tâm. Khán giả nhận xét, Ha Eun Byul tuy nhỏ tuổi nhưng hành động độc ác không kém mẹ mình - "ác nữ" Cheon Seo Jin.

Ha Eun Byul gặp khủng hoảng tâm lý vì lớn lên trong gia đình giàu có nhưng không hạnh phúc ẢNH: SBS

Thực chất, người xem có thể cảm nhận rằng Ha Eun Byul cũng chính là một phiên bản giống hệt Cheon Seo Jin. Dưới áp lực thi cử do mẹ đặt ra, cô luôn ở trong trạng thái hoảng loạn, lo lắng. Ha Eun Byul sống giữa căn nhà xa hoa nhưng trống trải vì cha mẹ không hạnh phúc, thường xuyên cãi vã. Nữ sinh căm giận mẹ, chỉ có thể trò chuyện với người cha Ha Yoon Cheol. Đến tập 10 của Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu 2 , Ha Eun Byul mới thấu hiểu tình yêu của mẹ và có ý định hối lỗi.

Oh Yoon Hee

Trong phần 1 của Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu, Oh Yoon Hee gây phẫn nộ khi gây ra cái chết cho Min Seol Ah - con gái của Shym Su Ryeon, để giành suất vào học trường nghệ thuật Cheong A cho con gái mình là Bae Ro Na. Khi Shym Su Ryeon quyết tâm đi tìm hung thủ sát hại Min Seol A, Oh Yoon Hee giả vờ như không biết chuyện gì, thậm chí còn bày tỏ đồng cảm và nhiệt tình giúp đỡ "chị đẹp". Đến khi hiểu rõ mọi sự thật, Shym Su Ryeon vẫn tha thứ cho Oh Yoon Hee, khiến cô vô cùng cảm kích.

Sau cái chết của con gái Bae Ro Na, Oh Yoon Hee mới thấu hiểu nỗi đau mà Shym Su Ryeon từng gánh chịu ẢNH: SBS