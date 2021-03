Những vai diễn ấn tượng của 'ác nữ' Kim So Yeon trước 'Penthouse'

Sau khi phim truyền hình Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu (tựa gốc: The Penthouse: War in Life) lên sóng trên Đài SBS và "gây bão" màn ảnh nhỏ, khán giả dành sự chú ý đặc biệt cho nữ diễn viên Kim So Yeon . Cô hóa thân thành giáo viên thanh nhạc Cheon Seo Jin sang trọng, quyền lực, sẵn sàng dùng thủ đoạn để thực hiện tham vọng. Minh tinh thể hiện năng lực diễn xuất qua ánh mắt sắc lẹm, run rẩy đến điên loạn, khiến người xem không khỏi "rùng mình". Kim So Yeon còn biến hoá ở những thước phim thể hiện nỗi cô đơn, áp lực tâm lý và tình yêu dành cho con cái ẩn chứa đằng sau vẻ ngoài tàn ác của Cheon Seo Jin.