Ác nữ 'Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu' được gọi là 'Joker của Hàn Quốc'

Theo Soompi, trong chương trình How Do You Play? của đài MBC, nữ diễn viên Kim So Yeon đã xuất hiện với tư cách khách mời. Trong tập phát sóng, cô có cuộc trò chuyện với MC Yoo Jae Suk về vai diễn ấn tượng của mình trong bộ phim truyền hình ăn khách Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu (tựa gốc: The Penthouse: War in Life).

Sau khi khen ngợi Kim So Yeon về kỹ năng diễn xuất, MC Yoo Jae Suk đã hỏi nữ diễn viên rằng: "Có lời khen cụ thể nào về diễn xuất mà bạn cảm thấy đặc biệt đáng nhớ không?". Kim So Yeon chia sẻ lời khen mà cô nhớ nhất là khi một người hâm mộ gọi cô là Joker của Hàn Quốc". Nữ diễn viên ngượng ngùng giải thích: “Đó là lời khen ngợi quá lớn. Nó thực sự nổi bật trong trí nhớ của tôi".

Cảnh quay ấn tượng của Kim So Yeon trong Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu phần 1 Ảnh: Soompi

Sau đó, MC Yoo Jae Suk cho Kim So Yeon xem lại cảnh nhân vật Cheon Seo Jin của cô trong Penthouse chơi piano điên cuồng sau cái chết bất ngờ của cha. MC nổi tiếng bày tỏ sự kinh ngạc của mình vì diễn xuất ấn tượng của Kim So Yeon. Anh tiếp tục hỏi: "Bạn có thực sự chơi piano trong cảnh đó không?". Kim So Yeon xác nhận cô đã chơi và nói thêm: "Tôi nhận được kịch bản cho cảnh đó vào tháng 6, quá trình quay phim diễn ra vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9. Ekip nói với tôi rằng tôi nên tập chơi đoạn piano này. Vì vậy, tôi đã luyện tập để chơi được đoạn đó trong khoảng hai tháng rưỡi".

Nữ diễn viên khiêm tốn: "Tôi chỉ tập một đoạn đó thôi. Trên màn ảnh, tay tôi chơi piano trong cảnh đó, nhưng vì tôi vốn chỉ là người nghiệp dư về âm nhạc, nên họ sử dụng âm thanh của một nhạc công chuyên nghiệp".