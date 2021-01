Chồng của ác nữ 'Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu' chia sẻ suy nghĩ về bạn diễn

Trong phần 1 của bộ phim truyền hình làm mưa làm gió của Đài SBS - Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu (tựa gốc: The Penthouse: War in Life) - nam diễn viên Yoon Jong Hoon gây ấn tượng với vai diễn Ha Yoon Cheol, chồng của "ác nữ" Cheon Seo Jin (Kim So Yeon thủ vai), đồng thời là mối tình đầu của Oh Yoon Hee (Eugene). Trong vai một người chồng bất lực, luôn giằng xé trong tình cảm, Yoon Jong Hoon nhận nhiều ý kiến khen ngợi vì thể hiện được bản năng làm cha mạnh mẽ cùng tính cách ôn hòa, dễ chịu của nhân vật.

Trong cuộc phỏng vấn với Maeil Business Newspaper’s Star Today, Yoon Jong Hoon bày tỏ lòng biết ơn khi nhìn lại mùa đầu tiên của bộ phim. Anh chia sẻ: "Tôi rất biết ơn vì chúng tôi có thể kết thúc quá trình quay phim thành công mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Tôi cũng rất biết ơn những khán giả đã dành tình cảm cho The Penthouse".

Yoon Jong Hoon cảm thấy hạnh phúc khi tham gia đóng Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu Ảnh: Soompi

Nam diễn viên tiếp tục bày tỏ suy nghĩ của mình trước tỷ suất người xem ấn tượng mà Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu đạt được. Mùa 1 kết thúc với mức rating trung bình trên toàn quốc là 28,8% - con số đáng nể đối với một bộ phim truyền hình phát sóng trong khung giờ thứ Hai, thứ Ba. Anh bày tỏ: "Tôi cảm thấy choáng ngợp khi thấy rating tăng dần qua mỗi tập phim. Điều đó thậm chí khiến tôi nghĩ rằng: 'Liệu mình có thể tham gia một bộ phim khác đạt được mức xếp hạng này trong tương lai không?".

Khi được hỏi liệu anh có mong đợi bộ phim sẽ gây tiếng vang lớn hay không, Yoon Jong Hoon trả lời: “Ngay từ đầu, phim đã được sản xuất với chất lượng tốt nhất và hướng tới khả năng có phần 2, phần 3. Dự án có sự tham gia của đạo diễn Joo Dong Min, biên kịch Kim Soon Ok và một dàn diễn viên ấn tượng. Họ đều là những người có danh tiếng trong lĩnh vực của mình. Vì vậy, tôi nghĩ: 'Việc còn lại là tôi phải làm tốt công việc diễn xuất".

Về sự tương tác với các bạn diễn trong phim, Yoon Jong Hoon nhận xét: “Tôi nghĩ không khí trên phim trường rất tuyệt vời. Tôi thấy thoải mái khi diễn chung với tất cả mọi người".

Nói về người vợ màn ảnh của mình, Yoon Jong Hoon chia sẻ: “Kim So Yeon là một nữ diễn viên hoàn hảo về mọi mặt. Cô ấy giúp tôi dễ dàng tập trung hơn vào vai diễn. Thật vui khi được diễn chung với cô ấy".Nam diễn viên nói thêm: “Tôi cũng có sự phối hợp ăn ý với Eugene, cả khi chúng tôi chiến đấu ác liệt hay khi chúng tôi nhớ lại mối tình đã qua của mình. Đó là một khoảng thời gian hạnh phúc".

Yoon Jong Hoon tiếp tục: “Có rất nhiều cảnh tuyệt vời trong Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu. Tôi rất xúc động và ấn tượng khi thấy các bạn diễn của mình dồn toàn bộ tâm huyết vào vai diễn, ngay cả trong những góc quay mà họ không có trong khung hình. Tôi cũng rất cảm kích trước sự vất vả của các nhân viên sản xuất, những người đã làm việc chăm chỉ để tạo ra cảnh quay hấp dẫn".

Trong cuộc phỏng vấn, Yoon Jong Hoon cũng chia sẻ về kế hoạch gia đình trong tương lai. "Tôi chưa nghĩ đến việc kết hôn. Nhưng khi đến thời điểm, nếu người phù hợp xuất hiện, tôi nghĩ rằng tôi sẽ tự nhiên muốn kết hôn và trở thành một người cha", nam diễn viên bộc bạch.

Cuối cùng, Yoon Jong Hoon hé lộ những suy nghĩ của anh về mùa thứ hai và thứ ba của Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu. “Tôi nghĩ rằng Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu là câu chuyện về lòng tham và sự hám lợi của con người. Thay vì phân chia các nhân vật thành thiện và ác, mỗi người trong số họ đều có những tham vọng cá nhân của riêng mình, giống như bản chất con người bên trong chúng ta vậy. Vì chúng ta vẫn còn phần 2 và 3, hãy chờ đợi một câu chuyện thú vị hơn nữa trong các mùa sắp tới nhé", nam diễn viên thổ lộ.