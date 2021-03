‘Penthouse 2’ gây sốt, ‘ác nữ’ Kim So Yeon thống trị bảng xếp hạng danh tiếng

Xếp sau Kim So Yeon trong danh sách kể trên là tài tử Song Joong Ki . Tái xuất màn ảnh với Vincenzo của tvN, nam thần 36 tuổi trở thành cái tên gây sốt trở lại với chỉ số giá trị thương hiệu 5.123.964. Ngoài ra, 8 cái tên còn lại trong top 10 lần lượt là: Lee Da Hee (L.U.C.A: The beginning), Engene (Penthouse 2), Choi Kang Hee (Hello, Me!), Jeon Yeo Bin (Vincenzo), Kim So Hyun (River Where the Moon Rises), Cho Seung Woo (Sisyphus: The Myth), Lee Re (Hello, Me!) và Kim Rae Won (LU.C.A: The beginning).