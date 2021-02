Eugene hé lộ lý do suýt từ chối vai diễn trong siêu phẩm ‘Penthouse’

Ngày 19.2, Penthouse vừa trở lại với mùa 2 đầy gay cấn và nhanh chóng thống trị màn ảnh nhỏ xứ kim chi với tỉ suất người xem cao ngất ngưởng. Đặc biệt, tập mới nhất của phim cán mốc rating “khủng” 20%, áp đảo loạt đối thủ chiếu cùng khung giờ. Trong phần mới, Eugene tiếp tục đóng vai chính Oh Yoon Hye, một nhân vật xinh đẹp, tài năng là kết quả của sự pha trộn đáng quan ngại giữa thiện và ác. Penthouse là tác phẩm đánh dấu màn tái xuất của mỹ nhân sinh năm 1981 trên màn ảnh sau 5 năm vắng bóng và cô thừa nhận rằng mình đã rất đắn đo khi nhận được lời mời đóng phim. Bà xã Ki Tae Young chia sẻ: “5 năm đã trôi qua, đối với một diễn viên, đó là quãng thời gian thực sự dài, tôi đã lo lắng rằng liệu mình có thể bắt đầu lại được hay không”.

Thần tượng đình đám một thời của nhóm SES tiếp tục chia sẻ rằng cô đã suýt từ chối vai diễn đắt giá trong phim. “Tôi cần một khoảng thời gian trước khi quyết định đóng Oh Yoon Hee, bởi nhân vật này ở một cấp độ khác, cô ta là người mà mọi khoảnh khắc đều xoay chuyển phức tạp với những cảm xúc mãnh liệt tột cùng và gây sốc. Nhưng mọi người xung quanh đều khích lệ tôi nhận vai, họ đã tiếp cho tôi sự can đảm bằng cách nói tôi sẽ làm được”, minh tinh 40 tuổi cho hay.

Eugene được đánh giá cao trong lần tái xuất màn ảnh. Vẻ đẹp đằm thắm nhưng cũng không kém phần sắc sảo cùng lối diễn cuốn hút của cô dễ dàng chinh phục người xem ẢNH: SBS

Nữ diễn viên xinh đẹp chia sẻ trong quá trình đóng phim, cô đã phải vật lộn với những khía cạnh đen tối nhất của nhân vật và cố gắng hết sức để sống thật với những cảm xúc của Oh Yoon Hye càng nhiều càng tốt. “Bất kỳ vai phản diện nào cũng có được sự chấp nhận của người xem nếu nhân vật đó được thể hiện một cách thuyết phục và dễ liên tưởng, hình dung. Mặc dù Oh Yoon Hye về cơ bản là một nhân vật có trái tim lương thiện nhưng tôi nghĩ rằng mình cảm thấy bất an suốt quá trình đồng hành cùng nhân vật khi người xem không thể hiểu được cô ấy. Tôi không phải Oh Yoon Hye nhưng đã cố gắng hết sức để sống với vai diễn và thuyết phục bản thân về sự tốt đẹp của nhân vật”, mỹ nhân 8X nói thêm.

Eugene cũng tiết lộ rằng biên kịch Kim Soon Ok đã khích lệ cô rất nhiều trong quá trình đóng phim và cả hai đã liên tục trao đổi về tác phẩm. “Cô ấy nói đến bây giờ thì mỗi diễn viên đều biết rõ nhân vật của mình hơn cả biên kịch và cô ấy đặt trọn niềm tin vào chúng tôi”, nữ nghệ sĩ chia sẻ. Nói về kỳ vọng cho vai diễn tiếp theo, người đẹp 40 tuổi trả lời rằng cô muốn được thử sức với thể loại khoa học viễn tưởng và hóa thân thành một nhân vật có siêu năng lực.

Việc Oh Yoon Hee (Eugene) và Ha Yoon Cheol (Yoon Jong Hoon) trở thành vợ chồng được xem là bất ngờ lớn nhất trong phần mở màn của Penthouse 2 ẢNH: SBS

Eugene (tên thật: Kim Yoo Jin) sinh năm 1981, cô được biết đến là một ca sĩ, diễn viên tài năng, xinh đẹp của làng giải trí xứ Hàn. Mỹ nhân 40 tuổi hoạt động nghệ thuật từ năm 1997 với tư cách là thành viên nhóm nhạc huyền thoại SES và gặt hái được thành công vang dội trước khi nhóm tan rã năm 2002. Bên cạnh đó, Eugene đạt được nhiều thành tích đáng nể trong vai trò ca sĩ solo, cô cũng sớm chuyển hướng sang đóng phim và ghi dấu ấn với các tác phẩm: Điệu nhảy cuối cùng, Cuộc sống tươi đẹp , Ba người cha, Vua bánh mì, Chàng vợ nàng chồng, Lửa yêu còn cháy…

Mỹ nhân 8X kết hôn với tài tử Ki Tae Young hồi 2011 và có hai con gái. Không chỉ được biết đến với sự nghiệp thăng hoa, nhan sắc ngút ngàn đầy mê đắm còn giúp Eugene được biết đến là một trong những nữ thần hàng đầu showbiz xứ kim chi.