Ảnh thời đi học của sao 'Penthouse' Eugene

Cuối năm 2020, bộ phim The Penthouse: War in Life (tựa Việt: Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu) của nhà đài SBS nổi lên như một hiện tượng nhờ sở hữu cốt truyện "xoắn não" và nhiều nút thắt hấp dẫn. Dàn diễn viên phim bao gồm Lee Ji Ah , Kim So Yeon, Eugene, Uhm Ki Joon... cũng trở thành những gương mặt được khán giả chú ý. Trong đó Eugene - mỹ nhân đảm nhận Oh Yoon Hee gây ấn tượng mạnh mẽ cho công chúng khi hóa thân xuất sắc thành người phụ nữ tâm cơ muốn bước chân vào thế giới thượng lưu của Hàn Quốc.