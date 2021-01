'Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu' và những điểm đáng nhớ nhất

Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu (tựa gốc: The Penthouse: War in Life) đang tiến tới tập cuối cùng của phần 1. Phim lấy bối cảnh trong tòa chung cư cao cấp 100 tầng. Ba người phụ nữ Shim Su Ryeon (Lee Ji Ah), Cheon Seo Jin (Kim So Yeon) và Oh Yoon Hee (Eugene) có hoàn cảnh sống khác nhau, hướng tới những mục đích khác nhau. Tuy nhiên, họ lại gắn kết với nhau theo nhiều cách.

Từ câu chuyện ba người phụ nữ, tác phẩm thể hiện mặt tối của con người khi đứng trước những tham vọng về quyền lực và tiền bạc, cũng như góc khuất đằng sau cuộc sống xa hoa hào nhoáng, tưởng như ai cũng mơ ước của họ.

Xuyên suốt phần 1, những nhân vật trong phim để lại ấn tượng với khán giả nhờ những dấu ấn riêng.

‘Ác nữ’ nguy hiểm nhất - Oh Yoon Hee (Eugene)

Nhân vật Oh Yoon Hee từ đầu hiện lên với hình ảnh đáng thương. Cô một mình nuôi con gái có ước mơ trở thành nghệ sĩ thanh nhạc, vừa phải trả nợ cho gia đình chồng cũ dù đã ly hôn. Oh Yoon Hee sau đó nhận được sự giúp đỡ của Shym Su Ryeon (Lee Ji Ah) và có cơ hội dọn đến toà nhà Hera Palace sinh sống.

Oh Yoon Hee dần trở nên tàn nhẫn, ích kỷ để đạt được tham vọng của mình Ảnh: Soompi

Tuy nhiên, khi nhớ ra sự thật mình đã giết chết con gái Shym Su Ryeon, Oh Yoon Hee thay đổi thành con người khác để bảo vệ chính mình lẫn con gái. Cô tìm cách quyến rũ Ju Dan Tae (Uhm Ki Joon) - chồng cũ của Shym Su Ryeon để được gã "chống lưng" giúp đỡ. Thậm chí, Oh Yoon Hee còn lừa Shym Su Ryeon về lại nhà cũ để sát hại cô.

So với nhân vật "ác nữ" Cheon Seo Jin (Kim So Yeon), Oh Yoon Hee còn nguy hiểm và tàn nhẫn hơn nhiều lần. Cô ta chính là hung thủ sát hại Min Seol Ah (Ju So Min) để lấy suất vào trường trung học thanh nhạc cho con gái, sau đó Oh Yoon Hee còn giết hại cả chính người chị kết nghĩa tốt bụng đã giúp mình thay đổi cuộc sống.

Nhân vật khiến khán giả ức chế nhất - Bae Ro Na (Kim Soo Hyun)

Bae Ro Na là con gái của Oh Yoon Hee. Cô có hoàn cảnh khó khăn khi bố mất sớm, lúc nào cũng bị bắt nạt, chèn ép ở trường học. Tuy nhiên, thay vì hết lòng yêu thương và phụ giúp mẹ, Bae Ro Na suốt ngày chỉ đổ lỗi và khiến mẹ cô phiền lòng. Từ đầu đến cuối Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu, Bae Ro Na thường xuyên khóc lóc, la hét mỗi khi không đúng ý mình.

Bae Ro Na dù ở phe thiện nhưng không nhận được thiện cảm của khán giả vì hay khóc lóc, thích làm quá mọi chuyện Ảnh: Soompi

Ngoài ra, những hành động của Bae Ro Na cũng rất bộp chộp mà không giải quyết được vấn đề gì. Chưa biết rõ ràng mẹ mình có ngoại tình hay không, Bae Ro Na tự ý viết đơn xin dừng học, thậm chí có hành vi ăn cắp để thể hiện sự chống đối. Hoặc khi muốn vào gặp Cheon Seo Jin nhưng không được, Bae Ro Na tức giận xô đổ lẵng hoa xuống đất, kết quả là cô bị bảo vệ đưa ra ngoài vì gây rối trong toà nhà.

Nhân vật đáng thương nhất - Shym Su Ryeon (Lee Ji Ah)