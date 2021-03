Chủ tịch Ju Dan Tae khiến 'ác nữ' Cheon Seo Jin phát điên trong 'Penthouse 2'

Tập 8 phim truyền hình Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu 2 (tựa gốc: The Penthouse: War in Life) vừa lên sóng với hàng loạt tình tiết bất ngờ mới. "Ác nữ" Cheon Seo Jin ( Kim So Yeon ) đột ngột tuyên bố giải nghệ vì tin thuê người hát thay đã bị tiết lộ ra ngoài. Sau khi biết chủ tịch Ju Dan Tae chỉ đạo vụ việc và cũng chính là người mưu hại chồng cũ Ha Yoon Cheol (Yoon Jong Hoon), Cheon Seo Jin uất ức đòi huỷ hôn. Lúc này, Ju Dan Tae dùng thông tin Ha Eun Byeol - con gái Cheon Seo Jin giết chết Bae Ro Na - con gái Oh Yoon Hee để uy hiếp, buộc cô giáo phải tổ chức đám cưới như dự kiến ban đầu. Tuy nhiên, sự thật cho thấy Ju Dan Tae cũng âm thầm đứng sau cái chết của Bae Ro Na.

Hàng loạt rắc rối bủa vây 'ác nữ' Cheon Seo Jin trong 'Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu 2' ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Sau hơn nửa chặng đường của Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu 2 , khán giả thoả mãn khi chứng kiến Cheon Seo Jin liên tục "phát điên" vì gặp chuyện không may. Chủ tịch trường nghệ thuật Cheong A bị tổn thương cổ họng, phải tìm người hát thế mà không hề hay biết đó là kẻ thù truyền kiếp Oh Yoon Hee ( Eugene ). Bên cạnh đó, Seok Kyung ( Han Ji Hyun ) - con gái chủ tịch Ju Dan Tae đem chuyện Cheon Seo Jin giết chết bố ruột để đe doạ "ác nữ". Gần đây nhất, Cheon Seo Jin phải cuống cuồng tìm mọi cách lo liệu cho Ha Eun Byeol thoát tội mưu sát bạn học, nhưng vẫn bị con gái hắt hủi. Trải qua nhiều sự kiện chấn động, Cheon Seo Jin dần nhận ra bộ mặt thật của "ông trùm" Ju Dan Tae, đồng thời ngỏ ý muốn quay lại với chồng cũ Ha Yoon Cheol.

Logan Lee (phải) bí mật theo dõi Na Hye Kyo, nghi ngờ cô chính là Shym Su Ryeon ẢNH: SBS

Ở diễn biến khác của tập 8, Ha Yoon Cheol tiêm thuốc giúp con gái Ha Eun Byeol quên đi ký ức về Bae Ro Na. Vì mặc cảm tội lỗi, anh quyết định ly hôn với Oh Yoon Hee. Trong khi đó, Logan Lee và Oh Yoon Hee tiếp tục kế hoạch trả thù bằng cách theo dõi Na Hye Kyo (Lee Ji Ah) - người có ngoại hình giống hệt Shym Su Ryeon và là mẹ của cặp song sinh nhà Ju Dan Tae. Cuối tập phim, Ju Dan Tae ra tay thủ tiêu Na Hye Kyo, nhưng Logan Lee và Oh Yoon Hee đã kịp thời có mặt để giải cứu. Qua sự việc, Logan Lee bắt đầu nghi ngờ Na Hye Kyo chính là Shym Su Ryeon còn sống trở về.