'Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu 2' hấp dẫn hơn phần 1

Trở lại trong sự mong đợi của đông đảo khán giả, ngày 19.2, bộ phim truyền hình ăn khách Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu (tựa gốc: The Penthouse: War in Life) ngay khi lên sóng đã gây ấn tượng với hàng loạt tình tiết bất ngờ, gay cấn. Phim lấy bối cảnh một năm sau những sự kiện trong phần 1, tại tòa cao ốc xa hoa Hera Palace. Lúc này, cặp đôi phản diện Ju Dan Tae (Uhm Ki Joon) và Cheon Seo Jin (Kim So Yeon) về chung một nhà. Tưởng như mọi chuyện đã đi đúng kế hoạch của ác nam, ác nữ thì Oh Yoon Hee (Eugene) bất ngờ trở lại để báo thù.

Sức hút của Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu phần 2 được chứng minh bằng con số rating “khủng” ngay từ tập đầu tiên. Cụ thể, theo Nielsen Korea, tập 1 của phim cán mốc rating 19,1% vào tối 19.2 và tập 2 vươn lên con số 20,4%. Thành tích này vượt trội hơn hẳn tập mở màn phần đầu tiên của phim, đồng thời cũng bỏ xa lượng người xem của các tác phẩm truyền hình đình đám năm 2020 như Thế giới hôn nhân, Hạ cánh nơi anh, Điên thì có sao...

Màn khởi động bùng nổ

Kịch tính là yếu tố chính làm nên thành công của Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu phần 1. Sang phần 2, tác phẩm vẫn giữ nguyên độ kịch tính, hấp dẫn trong câu chuyện, thậm chí có phần ác liệt và bùng nổ hơn. Ngay từ những cảnh đầu tiên, Cheon Seo Jin nhận được hàng loạt món quà, tranh vẽ mang tính chất đe dọa. Cô quyết định điều tra người đứng đằng sau sự việc và phát hiện đó là quản gia Jang – người rất say mê Ju Dan Tae. Sau khi bị đuổi ra khỏi Hera Palace, quản gia Jang bất ngờ tự tử, để lại bức thư tố cáo Ju Dan Tae là hung thủ thực sự giết hại Shym Su Ryeon (Lee Ji Ah). Lợi dụng cái chết của bà quản gia, Oh Yoon Hee được trắng án. Cô xuất hiện tại lễ đính hôn của Ju Dan Te và Seo Jin với tư cách vợ của Ha Yoon Chul (Yoon Jong Hoon).

Ju Dan Tae cầu hôn Cheon Seo Jin trong tập đầu Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu phần 2 Ảnh: SBS

Sang tập 2, Oh Yoon Hee và Ha Yoon Chul chuyển về Hera Palace sinh sống. Thấy chồng cũ thành đạt và có gia đình mới hạnh phúc, Cheon Seo Jin vô cùng tức tối. Đúng lúc này, Seo Jin phát hiện dây thanh quản bị tổn thương và cô không thể biểu diễn trong đêm nhạc lớn. Seo Jin quyết định tìm người hát nhép thay thế mình. Tuy nhiên, điều cô không thể ngờ người được chọn lại chính là Oh Yoon Hee.

Trên Naver, ngay sau tập 1 lên sóng, nhiều khán giả Hàn đã để lại bình luận khen ngợi vì những tình tiết khó đoán của phim. “Biên kịch Penthouse thật đáng sợ, sau phần 1 khán giả đoán quản gia Yang là trùm cuối thì bà này đã hy sinh luôn trong tập mở màn. Đúng là không thể nói trước điều gì". “Làm cách nào để SBS ra full tập nhỉ?”, “Penthouse phần 2 háo hức ngay từ tập mở màn. Bước ngoặt ở cuối phần 1 thực sự khó đoán”….

Hứa hẹn kịch tính hơn phần 1

Với những gì Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu phần 2 mang đến trong 2 tập đầu, khán giả chờ đợi phim sẽ có nhiều bước ngoặt bất ngờ và những màn đối đầu căng thẳng giữa các tuyến nhân vật trong giai đoạn sau hơn nữa. Việc SBS xác nhận sự trở lại của nữ diễn viên Lee Ji Ah trong phần 2 hứa hẹn tác phẩm còn nhiều diễn biến khó đoán và mức độ kịch tính được đẩy cao hơn hẳn phần 1.

Lee Ji Ah sẽ trở lại từ phần giữa Penhouse 2, trong vai một nhân vật mới Ảnh: SBS

Liệu nhân vật mới của Lee Ji Ah đóng vai trò gì? Mối quan hệ giữa cô và cặp đôi Ju Dan Tae - Cheon Seo Jin sẽ như thế nào? Tình chị em với Oh Yoon Hee liệu có tiếp tục? Ngoài ra, sự trở lại của Lee Ji Ah cũng khiến nhiều người hâm mộ phim hy vọng cô sẽ có chuyện tình ngọt ngào với Logan Lee (Park Eun Seok) sau những tiếc nuối trong phần 1.

Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu 2 lên sóng vào tối thứ sáu, thứ bảy hằng tuần trên kênh SBS.