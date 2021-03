Vì sao 'Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu' ngập cảnh máu me, bạo lực vẫn gây bão?

Phần 2 của bộ phim truyền hình đình đám Hàn Quốc Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu (tựa gốc: The Penthouse: War in Life) vừa lên sóng đã gây bão trên màn ảnh nhỏ, trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội . Bên cạnh quan điểm khen ngợi, nhiều ý kiến phản đối việc nhà sản xuất lạm dụng cảnh bạo lực nhằm thu hút sự chú ý của người xem.

Sau 5 tập phát sóng, Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu 2 khiến khán giả "rùng mình" bởi hàng loạt tình tiết đẫm máu như phân đoạn bà quản gia uống thuốc độc tự tử sau khi giằng co với Oh Yoon Hee ( Eugene ), Ha Yoon Cheol (Yoon Jong Hoon) bị đám côn đồ đánh đập rồi quăng xuống biển, Eun Byeol (Choi Ye Bin) xô ngã bạn học Ro Na (Kim Hyun Soo) xuống cầu thang vì muốn giành lấy chiếc cúp âm nhạc... Cuộc chiến ân oán càng diễn biến gay cấn, giới thượng lưu càng bộc lộ thủ đoạn tàn ác. Người xem không khỏi "lạnh gáy" khi theo dõi ánh mắt lườm nguýt, biểu cảm sắc lẹm của nhiều nhân vật, điển hình như "ác nữ" Cheon Seo Jin ( Kim So Yeon ).