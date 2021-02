Hai tập đầu ‘Penthouse 2’ đọng lại gì ngoài cảnh bạo lực và ngoại tình 19+?

Trong khi khán giả chưa kịp hết thất thần, thì quản gia Yang Mi Ok (Kim Ro Sa) cũng đột ngột “lìa đời” ngay sau đó do Oh Yoon Hee ( Eugene ) và Logan Lee ( Park Eun Seok ) gài bẫy. Thậm chí, Logan Lee còn ngụy tạo di thư của Yang Mi Ok, để cô thừa nhận giết Shim Su Ryeon vì quá ghen tị bởi yêu điên cuồng Joo Dan Tae (Um Ki Joon). Nhờ vậy, Oh Yoon Hee thoát nghi vấn.