'Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu' phần 1 kết thúc thảm khốc

Trong tập 21 của Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu (tựa gốc: The Penthouse: War in Life), Oh Yoon Hee (Eugene) bị bắt vì là nghi can giết Shym Su Ryeon (Lee Ji Ah). Cô từ chối biện hộ và nhận hết mọi tội lỗi về mình. Trong khi đó, Logan Lee (Park Eun Seok) bị Ju Dan Tae (Uhm Ki Joon) bắt nhốt và đe doạ.

Cặp đôi phản diện trong phim là Ju Dan Tae (Uhm Ki Joon) và Cheon Seo Jin (Kim So Yeon) bắt tay nhau loại bỏ Shym Su Ryeon (Lee Ji Ah) Ảnh: Soompi

Ju Dan Tae và Cheon Seo Jin (Kim So Yeon) hóa ra đã bắt tay hợp tác với nhau, tính toán việc hãm hại Shym Su Ryeon từ trước. Ju Dan Tae mới chính là người giết Shym Su Ryeon, sau đó dàn dựng hiện trường để đổ tội cho Oh Yoon Hee.

Trong phiên tòa xét xử cuối cùng, Oh Yoon Hee có cuộc nói chuyện với một nữ phóng viên - người được Shym Su Ryeon gửi gắm bức thư xin giảm nhẹ tội cho Oh Yoon Hee trước khi bị Ju Dan Tae giết hại. Oh Yoon Hee xúc động. Cô quyết định xin quan toà xét xử lại và liên tục kêu lên mình vô tội sau khi nhận phán quyết xử án chung thân. Trên đường di chuyển về trại giam, Logan Lee đã dựng nên một vụ tai nạn, qua đó cứu thoát Oh Yoon Hee trước sự truy đuổi của cảnh sát.

Dù giải cứu Oh Yoon Hee, Logan Lee vẫn nhất quyết cho rằng cô là hung thủ giết hại Shym Su Ryeon. Hai người có màn tranh luận gay gắt. Cuối cùng, Oh Yoon Hee tự dùng thanh sắt đâm vào cổ mình để kết thúc những tội lỗi.

Oh Yoon Hee (Eugene) có cái kết bi kịch trong tập cuối Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu phần 1 Ảnh: Soompi

Trong khi đó, con gái Cheon Seo Jin được hé lộ chính là người đã quay lại clip mẹ sát hại ba ruột của mình để chiếm quyền thừa kế tập đoàn. Con trai Ju Dan Tae cũng nảy sinh nghi ngờ khi nhìn thấy gã đưa vali tiền lớn cho người giúp việc.

Kết thúc Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu phần 1, hội nhà giàu ở Hera Palace mở tiệc mừng vì những rắc rối đã qua đi. Ju Dan Tae và Cheon Seo Jin công khai đến với nhau.

Đây là cái kết bi kịch đối với tuyến nhân vật chính của Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu phần 1. Trên Naver, nhiều khán giả để lại bình luận: “Phần 1 kết thúc buồn quá. Tôi hy vọng hội nhà giàu độc ác sẽ bị trừng trị mạnh mẽ hơn trong phần 2”, “Không thể tin được cả Shym Su Ryeon và Oh Yoon Hee đều qua đời, liệu đây có phải là cú ‘lừa’ của biên kịch phim không?”, “Dù phần 1 kết thúc bi kịch nhưng đó là điều cần thiết để khán giả chờ đợi một phần 2 bùng nổ hơn”…