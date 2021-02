Dàn khách mời nổi tiếng sẽ góp mặt trong 'Penthouse 2'

Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu (tựa gốc: The Penthouse: War in Life) gây sốt với khán giả cuối năm 2020. Phim lấy bối cảnh trong tòa chung cư cao cấp 100 tầng Hera Palace. Ba người phụ nữ Shim Su Ryeon (Lee Ji Ah), Cheon Seo Jin (Kim So Yeon) và Oh Yoon Hee (Eugene) có hoàn cảnh sống khác nhau, hướng tới những mục đích khác nhau. Tuy nhiên, họ lại gắn kết với nhau theo nhiều cách. Từ câu chuyện ba người phụ nữ, tác phẩm thể hiện mặt tối của con người khi đứng trước những tham vọng về quyền lực và tiền bạc, cũng như góc khuất đằng sau cuộc sống xa hoa hào nhoáng.

Sau thành công của phần 1, Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu phần 2 được nhiều khán giả mong chờ. Theo Soompi, mới đây nhà sản xuất đã tiết lộ dàn khách mời nổi tiếng tham gia vào phần 2 của bộ phim ăn khách này.

Bada (S.E.S)

Bada là chị em thân thiết với Eugene Ảnh: Instagram NV

Bada là nữ ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc . Cô từng là thành viên nhóm nhạc nổi tiếng S.E.S cùng với Eugene - người đảm nhận nhân vật Oh Yoon Hee. Việc Bada tham gia Penthouse phần 2 với vai trò khách mời khiến nhiều người thích thú. Đây cũng là lần đầu tiên Bada đóng phim truyền hình. Trước đây, cô chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc và nhạc kịch.

Nam diễn viên Lee Si Eon

Nhân vật của Lee Si Eon dù có thời gian xuất hiện ngắn ngủi trong phim nhưng đóng vai trò vô cùng quan trọng Ảnh: Instagram NV

Lee Si Eon là nam diễn viên Hàn Quốc chuyên trị các vai phụ hay “cây hài” trong các phim. Anh từng để lại ấn tượng qua các tác phẩm Nông dân hiện đại, Những tay chơi siêu đẳng, W - Hai thế giới , Abyss Viên đá bí ẩn, Khách sạn ma quái… Theo ê-kíp Penthouse, bạn thân Bi Rain xuất hiện trong phim với một vai nhỏ nhưng vô cùng quan trọng. Nhân vật này được cho là có tác động lớn lên cốt truyện phần 2.

Jun Jin (thành viên nhóm nhạc Shinhwa) và vợ - Ryu Yi Seo

Jun Jin và vợ, cựu tiếp viên hàng không Ryu Yi Seo Ảnh: Chụp màn hình clip

Cuối tháng 1.2021, Jun Jin và Ryu Yi Seo xác nhận tham gia Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu phần 2. Theo Daily Sports, vai diễn của họ có thể là một cặp vợ chồng xuất thân từ gia đình thượng lưu và lộ diện tại một buổi tiệc dành cho những người đã kết hôn. Trước đó, trong tập 19 của phần 1, Logan Lee từng nói với Shim Su Ryeon về một nhân vật giám đốc giàu có được đồn đại là thân thiết với cô, khiến Shim Su Ryeon hoang mang. Nhân vật này có thể trở thành điểm nhấn quan trọng giúp cuộc chiến của hội nhà giàu trong phần 2 trở nên kịch tính hơn. Không loại trừ khả năng nhân vật được Logan Lee nhắc đến chính là nhân vật do Jun Jin đảm nhận. Mối quan hệ giữa nhân vật này và Shym Su Ryeon là điều khiến khán giả tò mò trong phần 2 Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu. Ngoài ra, với sự trợ giúp của nhân vật này, phe chính diện có thể tăng thêm phần lợi thế khi đối đầu với cặp ác nhân - ác nữ Ju Dan Tae và Cheon Seo Jin. Tài tử Lee Sang Woo

Chồng của Kim So Yeon đóng phim cùng vợ Ảnh: FBNV

Ngày 20.1, nam diễn viên Lee Sang Woo gây bất ngờ khi xác nhận tham gia phần 2. Anh là chồng của "ác nữ" Kim So Yeon - người đảm nhận vai Shim Su Ryeon. Đây là lần thứ 2 cặp sao đình đám này xuất hiện cùng nhau trong một bộ phim truyền hình. Happy Home 2016 cũng là tác phẩm giúp họ nảy sinh tình cảm với đối phương rồi kết hôn chỉ sau 1 năm.

Trước đó Kim So Yeon từng tiết lộ trên chương trình How do you play? của đài MBC rằng Lee Sang Woo ngừng xem phim khi đến cảnh hôn của vợ khiến cả trường quay bật cười. "Tôi đã tự mình chọn và chỉ cho anh ấy xem những tập phù hợp. Cứ đến cảnh hôn thì tôi sẽ nói với chồng: "Anh vào trong một chút đi", cô kể.

Nữ diễn viên Ahn Yun Hong

Nữ diễn viên Ahn Yun Hong Ảnh: chụp màn hình

Ahn Yun Hong sinh năm 1976, là nữ diễn viên chuyên đảm nhận các vai phụ trong phim truyền hình Hàn Quốc. Tuy nhiên nhà sản xuất Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu vẫn chưa tiết lộ vai trò của Ahn Yun Hong trong phần 2 bộ phim.