Những tình tiết vướng 'sạn', gây tranh cãi trong ‘Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu 2’

Nối tiếp thành công của phần đầu tiên, phim truyền hình Hàn Quốc Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu 2 (tựa Anh: The Penthouse: War in Life) tiếp tục “gây bão” màn ảnh nhỏ. Tác phẩm khắc họa cuộc chiến hận thù của giới thượng lưu trong tòa nhà 100 tầng Hera Palace với hàng loạt diễn biến gay cấn, không thể đoán trước.

Sau 8 tập phần 2 vừa lên sóng, phim duy trì rating ở mức cao ngất ngưởng, trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội . Bên cạnh ý kiến khen ngợi, nhiều khán giả bày tỏ thất vọng vì một "bom tấn" truyền hình như Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu 2 lại vướng khá nhiều “sạn” với những tình tiết phi lý.

Nhân vật Ha Eun Byeol (Choi Ye Bin) đẩy bạn học Bae Ro Na (Kim Hyun Soo) xuống cầu thang, sau đó thoát tội một cách dễ dàng ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Cái chết oan ức của Bae Ro Na (Kim Hyun Soo) - con gái Oh Yoon Hee (Eugene) để lại nhiều nghi vấn cho người xem. Sau vụ việc, cảnh sát ập đến phong tỏa trường nghệ thuật Cheong A nhưng không phát hiện manh mối. Theo ý kiến khán giả, họ chỉ cần làm một việc đơn giản là kiểm tra camera khu vực quanh đó thì sẽ biết ngay người đẩy Bae Ro Na xuống cầu thang chính là Ha Eun Byeol (Choi Ye Bin). Khi bác bảo vệ - hung thủ giả do bố mẹ Ha Eun Byeol sắp đặt đến đầu thú, giới chức cũng không điều tra rõ ràng. Trước đó, Logan Lee (Park Eun Seok) cũng dễ dàng qua mặt cảnh sát bằng việc giả mạo chữ viết của bà quản gia nhà Ju Dan Tae (Uhm Ki Joon), giúp Oh Yoon Hee thuận lợi ra tù. Một số bình luận trên mạng xã hội đùa vui rằng, camera và cảnh sát trở thành nhân vật "bù nhìn" trong Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu 2.

Ngoài ra, chuyện Oh Yoon Hee, Kang Ma Ri (Shin Eun Kyung), Cheon Seo Jin (Kim So Yeon) tự ý xông vào hiện trường vụ án là quá vô lý, trong khi nơi này đáng lẽ phải được bảo vệ nghiêm ngặt, tránh nguy cơ di dời vật chứng. Tình tiết một nhân vật giấu mặt lẻn vào phòng cấp cứu để rút ống thở của Bae Ro Na cũng khó thuyết phục người xem. Tương tự, phân đoạn Oh Yoon Hee đột nhập vào nhà chủ tịch Ju Dan Tae khiến dư luận đặt dấu hỏi lớn về căn penthouse sang chảnh bậc nhất, nhưng lại chứa lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng. Mặt khác, "ông trùm" Ju Dan Tae che giấu nhiều bí mật đen tối bên trong nơi này, khó có thể lơ là cảnh giác như vậy. Chưa dừng ở đó, Oh Yoon Hee còn thực hiện thành công hành động khó tin là cài phần mềm nghe lén vào điện thoại Na Hye Kyo chỉ trong vòng vài giây chạm mặt.

Khán giả cảm thấy vô lý khi xem phân đoạn "ác nữ" Cheon Seo Jin nhai nuốt thẻ sim điện thoại, nhằm hủy chứng cứ cô giết chết bố ruột ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Không chỉ để cho nhân vật giết người rồi thoát tội một cách dễ dàng, Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu 2 còn có những tình tiết vướng "sạn" khác. Cheon Seo Jin tranh thủ cơ hội lấy điện thoại của con gái Ha Eun Byeol, bởi thiết bị này có chứa đoạn video ghi lại cảnh cô ra tay giết chết bố ruột. Đáng chú ý, cô giáo không tiêu hủy điện thoại mà rút thẻ sim ra, nhai nuốt trong sự ngỡ ngàng của người xem. Cảnh phim phi lý vì trên thực tế, video và hình ảnh lưu trữ trong thẻ nhớ, chứ không phải thẻ sim. Vì muốn Ha Eun Byeol thoát khỏi ám ảnh sau vụ giết chết Bae Ro Na, Cheon Seo Jin yêu cầu chồng cũ Ha Yoon Cheol (Yoon Jong Hoon) tiêm cho con gái loại thuốc xóa ký ức. Sau đó, cô bé tỉnh dậy như bình thường, quên hẳn chuyện sát hại bạn học. Không ít khán giả bật cười khi xem phân đoạn và nhận xét rằng trí tưởng tượng của biên kịch đã đi quá xa.