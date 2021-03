Những cặp đôi được fan 'đẩy thuyền' trong 'Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu'

Qua 12 tập phát sóng, "bom tấn" truyền hình Hàn Quốc Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu 2 (tựa gốc: The Penthouse: War in Life) tiếp tục "gây bão" màn ảnh nhỏ xứ kim chi và một số quốc gia châu Á. Trên mạng xã hội , khán giả bàn luận sôi nổi về diễn biến phim lẫn dàn nhân vật chính. Nhiều người bày tỏ yêu mến một số cặp đôi sở hữu ngoại hình đẹp, tính cách lương thiện xuất hiện trong tác phẩm. Họ mong chờ biên kịch Kim Soon Ok mang đến cái kết đẹp cho những nhân vật này.

Shym Su Ryeon - Logan Lee

Trong phần 1 của Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu , mối quan hệ giữa nữ chính Shym Su Ryoen (Lee Ji Ah) và tỉ phú Logan Lee (Park Eun Seok) bắt đầu khi cả hai đi tìm sự thật đằng sau cái chết của Min Seol Ah. Họ đứng cùng chiến tuyến, chống lại giới thượng lưu độc ác trong tòa nhà Hera Palace. Logan Lee thậm chí còn tuyên bố bảo vệ Shym Su Ryeon khỏi bất kỳ mối nguy hiểm nào. Đến cuối phần 1, "chị đẹp" bị chủ tịch Ju Dan Tae (Uhm Ki Joon) giết chết. Sự việc khiến Logan Lee vô cùng đau lòng và tức giận.

Cuối tập 10 phim 'Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu 2, Shym Su Ryeon chính thức thừa nhận thân phận với Logan Lee ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Sang đến phần 2 của Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu , một người phụ nữ có ngoại hình giống hệt Shym Su Reon trở lại. Logan Lee nghi ngờ nhân vật này chính là Shym Su Ryeon nên đi theo bảo vệ. Ở diễn biến mới nhất của tập 10, Shym Su Ryeon thừa nhận thân phận thật, cả hai ôm chầm lấy nhau. Đây là một trong những cặp đôi được yêu mến nhất trong bộ phim. Phần đông người xem cho rằng, Logan Lee có tình cảm sâu đậm từ lâu với Shym Su Ryeon và anh nhất định sẽ chứng minh điều đó trong những tập phim sắp tới.

Ju Seok Hoon - Bae Ro Na

Cặp đôi "gà bông" Ju Seok Hoon (Kim Young Dae) và Bae Ro Na (Kim Hyun Soo) trong Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả. Là con trai của tài phiệt tàn ác Ju Dan Tae, nhưng Seok Hoon sống tình cảm và thân thiện với người xung quanh. Cậu bé không xem thường mà dành sự quan tâm đặc biệt cho Bae Ro Na. Tuy nhiên, chuyện tình vừa chớm nở này đã bị dập tắt, sau khi Bae Ro Na bất ngờ qua đời vì cú xô ngã của Ha Eun Byul (Choi Ye Bin).

Cặp đôi 'gà bông' Seok Hoon và Ro Na trao nhau ánh mắt tình cảm ẢNH: SBS

Sau cái chết của người con gái mình yêu thương, Seok Hoon quyết định giả vờ tiếp cận Ha Eun Byul để tìm kiếm chân tướng sự thật. Cậu thường xuyên đến thăm mộ của Bae Ro Na, thậm chí còn giúp đỡ cho mẹ cô bé là Oh Yoon Hee ( Eugene ). Trong tập 10, Seok Hoon không tin vào mắt mình khi nhận được một cuộc gọi từ Bae Ro Na. Sau đó, cậu mừng rỡ đến gặp Bae Ro Na sau nhiều ngày đau khổ tưởng cô đã chết. Người hâm mộ kỳ vọng ở tập cuối cùng của phần 2, tình cảm của cặp đôi "gà bông" sẽ có kết thúc viên mãn.

Oh Yoon Hee - Ha Yoon Cheol

Nữ chính Oh Yoon Hee và bác sĩ Ha Yoon Cheol (Yoon Jong Hoon) trở thành cặp đôi được yêu mến, song cũng gây nhiều tiếc nuối trong phim Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu. Thời trẻ, cả hai có mối tình sinh viên mộng mơ và trong sáng. Vì gánh nặng vật chất, Ha Yoon Cheol lựa chọn kết hôn với "ác nữ" Cheon Seo Jin ( Kim So Yeon ) để xây dựng tương lai tốt hơn. Dù vậy, Ha Yoon Cheol luôn tự ti trong hôn nhân, thường xuyên dằn vặt bản thân vì quá khứ đã bỏ lại Oh Yoon Hee một mình. Về phía Oh Yoon Hee, cô cũng không cảm thấy vui vẻ, đem lòng trách móc bạn trai cũ.

Ảnh cưới gây sốt của bộ đôi Oh Yoon Hee và Ha Yoon Cheol trong Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu 2 ẢNH: SBS