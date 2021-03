Eugene: Từ 'nữ thần’ K-pop đến diễn xuất ấn tượng trong 'Penthouse'

Eugene sinh năm 1981, tên thật là Kim Yoo Jin. Hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật , cô xuất hiện ở nhiều vai trò như ca sĩ, MC, diễn viên. Gần đây nhất, Eugene phủ sóng màn ảnh nhỏ nhờ vai diễn Oh Yoon Hee trong "bom tấn" truyền hình Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu (tựa gốc: The Penthouse: War in Life). Trong tác phẩm, nữ diễn viên được khán giả đánh giá cao về nhan sắc lẫn năng lực diễn xuất.

Ca sĩ thần tượng đình đám một thời

, Oh! My Love, Dreams Come True, Love... Thời điểm này, Eugene gây chú ý nhờ gương mặt thanh tú, phong cách trình diễn trẻ trung, năng động. Năm 1997, Eugene ra mắt làng giải trí Hàn Quốc trong đội hình nhóm nhạc S.E.S, cùng hai thành viên khác là Bada và Shoo. S.E.S hoạt động dưới sự quản lý của công ty SM Entertainment, trở thành một trong những nhóm nhạc nữ thần tượng đầu tiên ở xứ kim chi. Nhóm nhạc sở hữu nhiều ca khúc đình đám một thời như I'm Your GirlOh! My Love, Dreams Come True, Love... Thời điểm này, Eugene gây chú ý nhờ gương mặt thanh tú, phong cách trình diễn trẻ trung, năng động.

Thuở mới vào nghề, Eugene chiếm cảm tình của khán giả nhờ vẻ đẹp trong sáng, ngọt ngào ẢNH: SBS NEWS

Năm 2002, Eugene và Bada rời công ty SM Entertainment, S.E.S chính thức tan ra. Năm 2016, ba thành viên bất ngờ tái hợp trong dự án kỷ niệm 20 năm thành lập nhóm. Các cô gái giới thiệu album Remember, được người hâm mộ đón nhận nồng nhiệt. Trở lại sân khấu với vai trò ca sĩ, Eugene một lần nữa gây sốt với nhan sắc xinh đẹp, không thay đổi nhiều so với thời trẻ.

Bất ngờ rẽ hướng sang diễn xuất

Sau khi rời S.E.S, Eugene duy trì hoạt động ca hát bằng hai album solo My true style (2003) và 810303 (2004). Sau đó, cô chuyển hẳn sang lĩnh vực diễn xuất. Chưa từng có kinh nghiệm trước đó, song Eugene nỗ lực hoàn thành tốt vai trò mới. Người đẹp đóng chính hàng loạt phim truyền hình như Điệu nhảy cuối cùng (2004), Ba người cha (2008), Tình yêu tìm thấy (2009)... Bên cạnh việc tham gia phim ảnh, Eugene còn thử sức làm người dẫn chương trình truyền hình.

Vai nữ chính trong phim Vua bánh mì đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của Eugene Ảnh chụp màn hình

Năm 2010, Eugene đảm nhận vai Shin Yoo Kyung trong bộ phim nổi tiếng khắp châu Á Vua bánh mì . Shin Yoo Kyung là mối tình đầu của Kim Tak Goo (Yoon Shi Yoon). Vì tham vọng, cô quyết định kết hôn với Goo Ma Joon (Joo Won), dù trong lòng hướng về bạn trai cũ. Cuối phim, Shin Yoo Kyung gác lại chuyện xưa, chấp nhận tình cảm của chồng Goo Ma Joon. Eugene lột tả thành công hình ảnh Shin Yoo Kyung từ thiếu nữ ngây thơ đến người đàn bà quyền lực, có nhiều chuyển biến tâm lý phức tạp.

'Gây bão' màn ảnh với 'Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu'

Trong phần 1 của phim, Oh Yoon Hee vì tình thương dành cho con gái Bae Ro Na mà phản bội người chị tốt bụng Shym Su Ryeon. Sang đến phần 2, sau khi những người mình yêu thương lần lượt qua đời, Eugene quyết tâm quay về trả thù giới thượng lưu.

Eugene nhận được nhiều lời khen cho diễn xuất trong Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu ẢNH: SOOMPI

Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu đánh dấu sự trở lại của Eugene sau 5 năm vắng bóng màn ảnh nhỏ. Nữ diễn viên từng đắn đo, không dám nhận vai vì đã tạm ngưng diễn xuất thời gian dài. Mỹ nhân 8X cũng sợ rằng mình không thể hiện tốt tính cách phức tạp, thiện ác lẫn lộn bên trong nhân vật. Nhờ đoàn phim và ông xã - tài tử Ki Tae Young động viên, Eugene mới tự tin tái xuất.