Bộ ba 'chị đẹp' hợp lực báo thù, rating 'Penthouse 2' lập kỷ lục mới

Tập 12 vừa lên sóng của "bom tấn" truyền hình Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu 2 (tựa gốc: The Penthouse: War in Life) tiếp tục có diễn biến gay cấn. Để tống "ông trùm" Ju Dan Tae (Uhm Ki Joon) vào tù, ba nhân vật nữ chính gồm Shym Su Ryeon (Lee Ji Ah), Cheon Seo Jin ( Kim So Yeon ) và Oh Yoon Hee ( Eugene ) từ hận thù chuyển sang hợp tác với nhau. Cheon Seo Jin chuốc say Ju Dan Tae, Oh Yoon Hee sắp đặt bằng chứng, còn Shym Su Ryeon giả vờ bị bắt cóc. Kế hoạch còn trở nên hoàn hảo khi có sự giúp sức của Logan Lee (Park Eun Seok) và Ju Seok Hoon (Kim Young Dae) - con trai Ju Dan Tae.