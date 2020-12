'Bà cả' Kim Hee Ae, sao 'Ký sinh trùng' Song Kang Ho là diễn viên nổi nhất

Kể từ năm 2007, Gallup Hàn Quốc đã tổ chức các cuộc bình chọn thường niên dành cho người dân nước này xoay quanh những chủ đề về người nổi tiếng và những nhân vật đáng chú ý nhất trong năm. Với cuộc thăm dò Diễn viên điện ảnh và Diễn viên truyền hình nổi bật nhất, Gallup Hàn Quốc mở bình chọn từ ngày 5 đến ngày 29.11. Có khoảng 1.700 người trên 13 tuổi đã tham gia khảo sát. Kết quả bình chọn không khiến khán giả bất ngờ.

Tại mảng điện ảnh, nam diễn viên Song Kang Ho chiếm vị trí đầu tiên cùng 27,8% lượng phiếu bầu. Đây là năm thứ hai liên tiếp anh giữ ngôi vương này. Đáng chú ý, Song Kang Ho không có dự án mới nào trong năm 2020. Do đó, việc sao phim Taxi Driver vẫn đứng đầu cuộc bình chọn này cho thấy sức ảnh hưởng to lớn của anh trong làng điện ảnh Hàn Quốc . Tác phẩm gần nhất mà Song Kang Ho tham gia là Parasite (Ký sinh trùng). Bộ phim đình đám này đã công chiếu vào năm ngoái và đã làm nên lịch sử tại Oscar năm nay.

Lee Byung Hun và Ha Jung Woo thường xuyên có mặt trong bảng bình chọn ẢNH: GETTY/AFP

Ở vị trí thứ hai là Lee Byung Hun (14% bình chọn). Bộ phim The Man Standing Next mà anh đóng vai chính là tác phẩm điện ảnh có lượng người xem cao nhất năm 2020 (4,75 triệu người xem). Về ba là Ma Dong Seok (9,1%). "Ông hoàng cơ bắp" nhận được nhiều sự quan tâm khi xác nhận góp mặt trong bộ phim The Eternals của Marvel, hợp tác với các ngôi sao Hollywood như Angelina Jolie, Richard Madden… Lee Byung Hun và Ma Dong Seok từng nhiều lần xuất hiện trong bảng bình chọn Diễn viên điện ảnh nổi bật nhất của Gallup.

Các nam nghệ sĩ một lần nữa thống trị Top 10 Diễn viên điện ảnh đình đám nhất 2020. Hai minh tinh duy nhất có mặt trong Top 10 là Kim Hye Soo (hạng 9 - 3,5%) và Lee Jung Eun (hạng 10 - 3,4%). Các thứ hạng còn lại: Hwang Jung Min (hạng 4 - 7,5%), Jung Woo Sung (hạng 5 - 6,2%), Gong Yoo (hạng 6 - 5,9%), Ha Jung Woo (hạng 7 - 4%), Lee Jung Jae (hạng 8 - 3,6%).

Kim Hee Ae thâu tóm nhiều giải thưởng và đứng đầu hàng loạt bảng xếp hạng diễn xuất trong năm nay nhờ Thế giới hôn nhân ẢNH: INSTAGRAM NV Hyun Bin và Son Ye Jin hâm nóng tên tuổi với Hạ cánh nơi anh ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Trong khi đó, bảng Diễn viên truyền hình tỏa sáng nhất 2020 của Gallup Hàn Quốc lại chứng kiến sự lấn lướt của phái nữ khi có đến 6 người đẹp có mặt trong Top 10, gồm: Kim Hee Ae, Son Ye Jin, Suzy, Jun In Hwa, Cha Hwa Yeon và Gong Hyo Jin. Kim Hee Ae với màn hóa thân xuất sắc trong bom tấn truyền hình Thế giới hôn nhân ( The World of Married ) đã nhận được 9,4% số phiếu bầu và về nhất. Trước đó, cũng nhờ vai Ji Sun Woo trong phim, Kim Hee Ae “gom” hàng loạt giải Asia contents & Film market (ACFM) thuộc Liên hoan phim Busan 2020, Baeksang 2020