Ngành điện ảnh Hàn Quốc mất hơn 30 ngàn tỉ đồng vì Covid-19

Bài báo cáo về tác động của Covid-19 đến ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc 2020 của Hội đồng điện ảnh Hàn Quốc ( KOFIC ) gây chú ý lớn bởi loạt con số sụt giảm khổng lồ. KOFIC ước tính toàn bộ doanh thu năm 2020 của ngành điện ảnh Hàn Quốc nói chung tổng hợp từ các rạp chiếu phim, bán video trực tuyến, xuất khẩu phim… chỉ đạt khoảng 913,2 tỉ won (gần 20.000 tỉ đồng), giảm 63,6% so với năm ngoái 2.500 tỉ won (cỡ 53.000 tỉ đồng). Đây là số doanh thu thấp nhất kể từ khi KOFIC bắt đầu khảo sát và tổng hợp dữ liệu chính thức vào năm 2004.

Cụ thể, theo dữ liệu, tổng doanh thu bán vé, bán hàng hóa thực phẩm và lợi nhuận quảng cáo của những rạp phim Hàn Quốc trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9 năm nay đạt 479,6 tỉ won (cỡ 10.125 tỉ đồng), giảm 69,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Còn hiện tại, doanh thu của rạp Hàn Quốc cho đến tháng 11.2020 đã giảm 70% xuống còn 498 tỉ won (10.518 tỉ đồng), so với 1,73 ngàn tỉ won (cỡ 36.479 tỉ đồng) cùng kỳ năm ngoái. Triển vọng tăng doanh thu rạp vào tháng 12 cũng không mấy sáng sủa do số lượng bệnh nhân SARS-CoV-2 tại xứ kim chi lại tiếp tục gia tăng.