Hàn Quốc bước vào 'đường đua' Oscar 2021 với phim lịch sử đen tối

Theo Korea Herald, Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC) hôm nay theo giờ Hàn phát đi thông báo họ chọn bộ phim The Man Standing Next của đạo diễn Woo Min Ho để gửi tranh giải Oscar lần thứ 93 hạng mục Phim quốc tế xuất sắc. Đây là một trong 13 phim được KOFIC trước đó đánh giá cao về mặt chất lượng và nhắm có thể "ăn nên làm ra" tại mùa giải 2021. Vượt qua 12 đối thủ khác cùng quê nhà, tác phẩm có sự tham gia của dàn diễn viên như Lee Byung Hun, Lee Sung Min... được hứa hẹn có một tấm vé chu du ở trời Tây thời gian tới.

The Man Standing Next là phim có nội dung chính trị, kể về những năm tháng trị vì của cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Chung Hee trước khi ông bị ám sát vào năm 1979. Phim có nhiều yếu tố hồi hộp, giật gân. Đây là tác phẩm ra mắt hồi tháng 1 năm nay và gặt hái được nhiều giải thưởng điện ảnh quan trọng như giải Chunsa lần thứ 25, giải Baeksang lần thứ 56. Trong đó, nam diễn viên Lee Byung Hun thắng cả 2 giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại 2 giải thưởng này.

Phía KOFIC cho biết, tác phẩm The Man Standing Next khắc họa lại giai đoạn lịch sử đen tối của Hàn Quốc và là bức chân dung về vị cựu Tổng thống gây tranh cãi bậc nhất trong lịch sử điều hành kinh tế, đất nước là Park Chung Hee trước khi ông qua đời tại nhà riêng do bị bắn chết.

Tại giải Oscar 2020, phim Ký sinh trùng đến từ Hàn Quốc thắng giải Oscar Phim quốc tế xuất sắc nhất Ảnh: Reuters