Hai hãng hàng không Hàn Quốc từ chối chiếu 'Parasite' vì cảnh sex

Trong một báo cáo phát đi hôm 16.2, đại diện hãng Korean Air nêu rõ lý do "khai tử" bộ phim hay nhất năm 2019: "Chúng tôi sẽ không chiếu những phim có cảnh làm tình, gợi dục. Theo quy định của chúng tôi, Parasite có nhiều cảnh khiêu gợi về mặt tình dục không phù hợp với khán giả chưa đủ tuổi". Tuy nhiên, sau khi cùng đưa ra quyết định không chiếu Parasite như hãng Korean Air, người đại diện hãng Asiana Airlines sau đó đã thông báo một tin lạc quan hơn về khả năng khán giả được xem phim này: "Chúng tôi đã loại hẳn bộ phim vì nó chứa nội dung sex không phù hợp với trẻ nhỏ, nhưng chúng tôi cũng vẫn xem xét theo hướng có thể chiếu bộ phim nếu những cảnh làm tình bị cắt đi". Bên cạnh lý do có cảnh sex khiến Parasite không được 2 hãng hàng không chiếu, còn một lý do khác phải kể đến đó là tác phẩm bị đánh giá có cái nhìn lệch lạc, tiêu cực về xã hội Hàn Quốc.