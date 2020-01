Bong Joon Ho: 'Quái kiệt' điện ảnh Hàn Quốc

Đạo diễn đánh dấu cột mốc quan trọng trong lịch sử 100 năm điện ảnh Hàn Quốc Bong Joon Ho nhận giải Quả cầu vàng 2020 ngày 5.1 (giờ Mỹ) Ảnh: Los Angeles Times Đạo diễn Bong Joon Ho sinh năm 1969 tại thành phố Daegu (Hàn Quốc). Ông được tiếp xúc với văn hóa phương Tây, mà cụ thể là phim ảnh của Mỹ từ rất sớm. Trong gia đình của đạo diễn, trước đó không có ai theo con đường làm phim. Trước khi trở thành đạo diễn trẻ, triển vọng của điện ảnh Hàn thập niên 2000, ông học tập và chịu ảnh hưởng bởi các đạo diễn lớn của thế giới như Alfred Hitchcock, Henri-Georges Clouzot... Đối với điện ảnh nước nhà, ông đặc biệt yêu mến bộ phim đen trắng The Housemaid (1960), vốn là một trong những tác phẩm tiêu biểu thuộc thời kỳ vàng son của điện ảnh Hàn Quốc. Năm 1966, chính phủ Hàn Quốc chọn ngày 27.10.1919 là ngày khai sinh của điện ảnh nước này. Sự kiện đạo diễn Bong Joon Ho thắng giải Cành cọ vàng nhờ phim Parasite (Ký sinh trùng) vào tháng 5.2019 trên đất Pháp đã trở thành cột mốc nổi bật trong lịch sử 100 năm phát triển của điện ảnh xứ kim chi. Ông trở thành nhà làm phim đầu tiên của Hàn Quốc thắng giải Cành cọ vàng. Vừa qua, ông đoạt tiếp giải Quả cầu vàng 2020 hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc cũng nhờ Parasite. Đặc biệt ở mùa giải Oscar 2020 do Viện Hàn lâm khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Mỹ tổ chức, Ký sinh trùng nhận 6 đề cử, bao gồm Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc và Phim quốc tế xuất sắc. Với số đề cử này, phim của ông là "ngựa chiến" sừng sỏ đối với các tác phẩm khác tại giải Oscar năm nay là Once Upon a Time in Hollywood, 1917, Joker... Trước khi đề cử Oscar được công bố, tại giải Critics' Choice 2020, Bong Joon Ho đã xuất sắc nhận tượng vàng 2 hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất (chiến thắng kép cùng với đạo diễn Sam Mendes) và Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất.