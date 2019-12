10 phim khoa học viễn tưởng ấn tượng nhất

War for the Planet of the Apes (2017), tác phẩm kể về sự nổi dậy của loài khỉ để tìm yên bình dưới sự cai trị hà khắc của con người xếp thứ 6 trong danh sách. Tác phẩm của đạo diễn Matt Reeves được chấm 94% trên Rotten Tomatoes. Trang này nhận định phim là tràn đầy năng lượng, kỹ xảo tiên tiến và nội dung truyền tải làm day dứt lòng người

Ảnh: 20th Century Fox