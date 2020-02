Tuấn “khỉ” bị tiêu diệt như thế nào?

Đêm 13.2, lực lượng công an nổ súng tiêu diệt Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn 'khỉ', 33 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) bị can trong vụ án dùng súng AK bắn 5 người tử vong, 3 người bị thương tại huyện Củ Chi (TP.HCM) xảy ra từ chiều 29 đến rạng sáng 30.1.

Cụ thể, ngày 13.2, công an phát hiện Tuấn “khỉ” đang lẩn trốn tại căn nhà bỏ hoang (số 19/4C, ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn), nên triển khai lực lượng khép chặt vòng vây, đồng thời kêu gọi đối tượng ra đầu thú. Đến 22 giờ 15 cùng ngày, phát hiện Tuấn “khỉ” liên tục di chuyển, lên đạn súng AK, ngắm bắn về phía lực lượng truy bắt, với thái độ chống trả đến cùng, nhằm đảm bảo an toàn cho lực lượng truy bắt và người dân, công an nổ súng tiêu diệt Tuấn “khỉ”.

Tại hiện trường, công an thu giữ 1 khẩu súng AK, 9 viên đạn (trong đó có 1 viên đã lên nòng và 8 viên trong hộp tiếp đạn).

Chiều 14.2, đại tá Nguyễn Sỹ Quang (Phó giám đốc Công an TP.HCM), ông Từ Lương (Phó giám đốc Sở TT-TT, Giám đốc Trung tâm báo chí TP.HCM) đã chủ trì cuộc họp báo, cung cấp thông tin liên quan vụ án đặc biệt nghiêm trọng do Tuấn “khỉ” gây ra

Lãnh đạo Bộ Công an, Công an TP.HCM xuống hiện trường vụ tiêu diệt Tuấn “khỉ”

Tại đây, đại tá Quang công bố kết quả điều tra ban đầu. Trong hai ngày 29 và rạng sáng 30.1, xảy ra vụ án giết người, cướp tài sản, sử dụng vũ khí quân dụng do Lê Quốc Tuấn thực hiện. Sau khi vụ án xảy ra, Công an TP.HCM nhận thức được nhiệm vụ và tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án và được sự chỉ đạo quyết liệt và sâu sát của lãnh đạo Bộ Công an nên Công an TP.HCM thành lập ban chuyên án truy tìm, bắt giữ. Công an TP.HCM nhìn nhận Tuấn “khỉ” còn ở ngoài xã hội ngày nào, chưa được xử lý thì còn gây nguy hiểm.

Tang vật tại hiện trường được đưa đi phục vụ công tác điều tra

“Đêm 13.2, khi bị truy bắt, Tuấn “khỉ” đã bắn 3 phát, trong đó 1 phát đạn lép, 2 phát nổ. Với địa hình phức tạp, ban đêm, trời tối, vừa chống trả quyết liệt vừa thông thạo địa hình và tìm cách để lẩn trốn, không chịu ra ngoài, Tuấn “khỉ” buộc cảnh sát nổ súng tiêu diệt”, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó giám đốc Công an TP.HCM, cho hay và thông tin thêm: “Việc truy bắt Tuấn “khỉ”, Công an TP.HCM đặt ra mấy yêu cầu: xử lý truy tìm phát hiện xử lý bị can; bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân; bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các lực lượng tham gia truy bắt. Theo đó, đến giờ này, các yêu cầu trên đều đảm bảo thực hiện. Việc tổ chức truy bắt không phải quá ồn ào, sử dụng lực lượng tinh nhuệ, xử lý nhanh gọn, tổng cộng thời gian khoảng 50 phút”.

Sau đó, công an tiến hành khám nghiệm hiện trường từ đêm 13 - ngày 14.2; đồng thời bắt giữ được nhiều đồng phạm của Tuấn “khỉ”.

Tuấn “khỉ” đã bị công an nổ súng tiêu diệt trong đêm như thế nào?

Về một số câu hỏi của PV, đại tá Quang cho biết, trong 3 phát súng Tuấn bắn ra, không xảy ra sát thương nào cho người dân cũng như lực lượng tham gia truy bắt. Về nguồn gốc khẩu súng AK mà Tuấn sử dụng gây án, không phải từ trong các kho của công an quận, huyện, và các đơn vị chiến đấu của Công an TP.HCM. Lực lượng công an sẽ tiếp tục làm rõ vấn đề này.

Người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc

Khởi tố, bắt giam 13 bị can đồng phạm với Tuấn “khỉ”

Trong động thái khác, chiều 14.2, Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Quốc Minh (27 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) cùng 11 người khác để điều tra về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.