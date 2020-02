Tuấn 'khỉ' bắn chết người ở Củ Chi, cướp 1 tỉ đồng đưa cho 'Tý bà Dòm'

Ngày 2.2, nguồn tin của Thanh Niên xác nhận, Phòng Cảnh sát Hình Sự (PC02) Công an TP.HCM đã ra thông báo gửi Công an 24, quận, huyện và các đơn vị liên quan để truy tìm Phạm Thanh Tâm (tên gọi khác là Tý bà Dòm, 33 tuổi, quê quán Tây Ninh, ngụ xã Trung An, huyện Củ Chi, TP.HCM), người được xác định có liên quan với Tuấn “khỉ” trong vụ án nổ súng bắn chết 4 người, 1 người bị thương tại sòng bạc thuộc ấp 5 xã Tân Thạnh Đông, H.Củ Chi vào chiều 29.1.

Công an lập chốt truy bắt Tuấn "khỉ" Ảnh: Ngọc Dương

Theo thông báo truy tìm này, sau khi Lê Quốc Tuấn (Tuấn “khỉ”) bắn chết 4 người , đã cướp 1 tỉ đồng. Tuấn “khỉ” đưa số tiền này cho Phạm Thanh Tâm cất giữ.

Dân Củ Chi nhiều ngày mất ăn mất ngủ vì Tuấn "khỉ" vẫn chưa bị bắt Đặc điểm nhận dạng của Tâm như sau: người ốm, da ngăm đen, tóc hớt cao, nói giọng miền Nam, có sẹo chấm 0,2 cm trên sau cánh mũi phải.

Tổ chức, cá nhân chứa chấp Tý bà Dòm sẽ bị xử nghiêm

Để phục công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM yêu cầu công an 24 quận, huyện và các đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nếu phát hiện Phạm Thanh Tâm thì tạm giữ bàn giao cho Đội 9 (Phòng PC02) qua số điện thoại: 0693.187.414 hoặc điều tra viên số điện thoại: 0977.350.066. Cơ quan công an cũng kêu gọi Tý bà Dòm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Cá nhân hoặc tổ chức bao che, chứa chấp Tý bà Dòm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Như Thanh Niên đã thông tin, Lê Quốc Tuấn (33 tuổi) đã dùng súng AK bắn chết 4 người, bắn 1 người bị thương, tại sòng bạc thuộc ấp 5 xã Tân Thạnh Đông vào chiều 29.1. Sau khi gây án, Tuấn cướp 2 xe máy, mang theo súng AK bỏ trốn

Hiện Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, truy nã Lê Quốc Tuấn. Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt Tuấn “khỉ” liên quan vụ nổ súng bắn chết người ở Củ Chi.