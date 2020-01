Tuấn “khỉ” bắn chết người ở Củ Chi: Cảnh sát thưa dần, người dân tập trung đông

Theo ghi nhận PV Thanh Niên, lúc 16 giờ 15 ngày 31.1, trên con đường Trung An (từ Rạch Kè tới cầu Rạch Kinh dài khoảng 2km) các chốt cảnh sát cơ động đã rút đi (trước đó sáng cùng ngày, đoạn đường này vẫn rất đông chốt trực của cảnh sát cơ động). Đường 472 từ đoạn giao nhau đường Trung An kéo dài đến gần cầu Ông Chương dài hơn 2km vẫn đang bị cảnh sát phong tỏa, rất đông lực lượng cảnh sát cơ động đứng chốt trực . Chó nghiệp vụ, xe bọc thép vẫn tập trung trên con đường này. Tại giao lộ đường Trung An - đường 472 hàng trăm người dân khắp nơi đổ về tập trung theo dõi công an truy bắt Tuấn “khỉ”. Công an xã Trung An, Công an H.Củ Chi túc trực, thường xuyên đứng phân luồng, nhắc người dân giải tán để đảm bảo giao thông và an toàn cho chính mình.