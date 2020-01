Bắn chết người ở Củ Chi: Nghi can nổ 5 - 7 phát súng, cướp 2 xe máy bỏ trốn

Chiều 30.1, Bộ Công an phối hợp Công an TP.HCM vẫn đang truy bắt Lê Quốc Tuấn (33 tuổi, ngụ H.Củ Chi) nghi can nổ súng bắn 4 người tử vong, 1 người bị thương tại sới bạc thuộc ấp 5 xã Tân Thạnh Đông, H.Củ Chi vào chiều 29.1.

Nghẹt thở: Cảnh sát vây bắt nghi phạm xả súng trong sới bạc ở Củ Chi

Hình ảnh nghi can Tuấn bắn chết người ở Củ Chi, sau đó cướp xe SH, mang theo súng AK bỏ trốn Ảnh: Cắt từ camera

Theo điều tra ban đầu, khoảng 14 giờ 30 ngày 29.1, Công an H.Củ Chi nhận tin báo về vụ giết người xảy ra tại vườn nhãn cạnh nhà 28B đường số 121, ấp 5, xã Tân Thạnh Đông.

Theo đó, khoảng 14 giờ ngày ngày 29.1, Lê Quốc Tuấn đi cùng Lê Quốc Minh (em trai Tuấn) đi xe máy BS 52T2 - 30.. mang theo súng AK báng xếp đến điểm đánh bạc tại vườn nhãn cạnh nhà 28B đường số 121, ấp 5, xã Tân Thạnh Đông bắn liên tục (5 - 7 phát) làm 4 người tử vong, 1 người bị thương

Sau khi gây án, Tuấn cướp xe máy hiệu SH tẩu thoát đến ấp Thạnh An, xã Trung An (H.Củ Chi). Tại đây, Tuấn bỏ xe SH và tiếp tục cướp xe máy hiệu Nouvo màu đỏ đen BS 59Y2 - 301… tẩu thoát.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường, truy bắt nghi can đang lẩn trốn trong vườn cao su thuộc xã Trung An Ảnh: Công Nguyên

Cơ quan công an xác định 4 người tử vong, gồm: Vương Ngọc Hưng (30 tuổi), Lê Tấn Long (46 tuổi), Lê Thành Trung (28 tuổi) và Huỳnh Ngọc Minh Tùng (35 tuổi, tất cả đều ngụ H.Củ Chi). Người bị thương là Trần Văn Thạnh (33 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông) - đang được điều trị tại bệnh viện Chấn thương chỉnh hình.

Hiện Bộ Công an, Công an TP.HCM đang huy động lực lượng truy bắt nghi can bắn chết người ở Củ Chi.