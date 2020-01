Vỏ đạn nổ súng tại sòng bạc giống vụ bắn 1 người chết trên Tỉnh lộ 15

Nghẹt thở: Cảnh sát vây bắt nghi phạm xả súng trong sới bạc ở Củ Chi Chiều 30.1, nguồn tin PV Thanh Niên cho biết, vỏ đạn tại hiện trường vụ nổ súng trên Tỉnh lộ 15 (gần cầu Bến Nẩy, xã Phú Hòa Đông) rạng sáng 30.1 giống vỏ đạn vụ nổ súng tại sòng bạc vào chiều 29.1 làm 4 người tử vong, 1 người bị thương.

Như Thanh Niên đã thông tin vào khoảng 0 giờ sáng, người dân phát hiện người đàn ông gục chết trên Tỉnh lộ 15 ( gần cầu Bến Nẩy, xã Phú Hòa Đông, H.Củ Chi).

Hiện trường vụ nổ súng rạng sáng 30.1 trên Tỉnh lộ 15 Ảnh: CTV Nạn nhân được xác định bị trúng đạn, tử vong. Xe máy nạn nhân đã bị lấy mất. Nạn nhân được xác định là V.C. T. (40 tuổi, ngụ Q. Thủ Đức).

Theo điều tra ban đầu, lúc 0 giờ 3 phút ngày 30.1, anh T. điều khiển xa máy đi từ xã Phú Hòa Đông về Tân Quy thì bị một người sử dụng súng bắn chết, cướp xe . Tại hiện trường cảnh sát thu được vỏ đạn súng quân dụng.

Trước đó, chiều 29.1, tại sòng bạc tài xỉu thuộc ấp 5, xã Tân Thạnh Đông H.Củ Chi (TP.HCM) bất ngờ phát ra nhiều tiếng súng lớn, hàng chục người bỏ chạy tán loạn. 5 người trúng đạn (4 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương). Nghi can là Lê Quốc Tuấn (33 tuổi, ngụ H.Củ Chi)

Hiện Công an TP.HCM, Bộ Công an đang tập trung vây bắt Tuấn tại khu vực xã Trung An (H.Củ Chi).

Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, vụ nổ súng đặc biệt nghiêm trọng tại H.Củ Chi.