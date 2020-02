Khởi tố, bắt giam 13 bị can đồng phạm với Tuấn 'khỉ'

Chiều 14.2, Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam Lê Quốc Minh (27 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, đồng phạm của Tuấn 'khỉ ') cùng 11 người khác để điều tra về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Trước đó, Phạm Thanh Tâm (còn gọi Tý Bà Dòm , 33 tuổi, ngụ xã Trung An, huyện Củ Chi), người giữ 1 tỉ đồng do Tuấn 'khỉ' cướp tại sòng bạc cũng bị khởi tố, truy nã. Ngày 3.2, Phạm Thanh Tâm lẩn trốn tại Bến Tre và đã ra công an đầu thú.