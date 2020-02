'Khẩu AK của Tuấn 'khỉ' không phải của công an'

Theo ông Nguyễn Sỹ Quang, Ban giám đốc Công an TP.HCM xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng rất manh động, có vũ khí. Hiện Ban chuyên án do ông Đinh Thanh Nhàn, Phó giám đốc Công an TP.HCM, làm trưởng ban chỉ đạo các lực lượng truy bắt nghi phạm Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn "khỉ") . Bộ Công an cũng chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương phối hợp với Công an TP.HCM liên tục tập trung truy bắt nghi phạm với tinh thần khẩn trương, quyết liệt.