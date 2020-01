Tiếp tục vây bắt Tuấn 'khỉ' bắn chết người ở Củ Chi

Đến 22 giờ ngày 31.1, Công an TP.HCM vẫn đang bao vây các tuyến đường tại một khu đất hơn 30 ha tại ấp Bốn Phú, xã Trung An, H.Củ Chi để truy bắt Lê Quốc Tuấn (tên gọi khác Tuấn “khỉ”, 31 tuổi, ngụ H.Củ Chi) - nghi can bắn chết 4 người, 1 người bị thương tại sòng bạc thuộc ấp 5, xã Tân Thạnh Đông vào chiều 29.1.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên , đêm 30 và ngày 31.1, hàng trăm CSCĐ vẫn tiếp tục bao vây tất cả các ngả đường tại khu đất hơn 30 ha này. Khu đất này, người dân trồng cỏ, cây ăn trái và hệ thống kênh rạch nhiều. Khoảng 23 giờ 34 ngày 30.1, nhiều người dân tại ấp Bốn Phú giật mình khi nghe tiếng nổ lớn.

Xe bọc thép sẵn sàng ứng phó Ảnh: Công Nguyên

Sáng 31.1, đường 472 từ đoạn giao nhau đường Trung An kéo dài đến gần cầu Ông Chương dài hơn 2 km vẫn đang bị cảnh sát phong tỏa, rất đông lực lượng CSCĐ chốt trực. Bảy chó nghiệp vụ, 2 xe bọc thép vẫn tập trung trên con đường này sẵn sàng ứng phó. Tại giao lộ đường Trung An - đường 472 (ấp Bốn Phú), hàng trăm người dân hiếu kỳ bất chấp nguy hiểm, đổ về tập trung theo dõi công an truy bắt Tuấn “khỉ”.

Phải rút kinh nghiệm sâu sắc Tối 31.1, tại hội nghị trực tuyến "Tổng kết công tác tổ chức, chăm lo Tết Canh Tý 2020 và triển khai tăng cường công tác phòng chống, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona " diễn ra tại trụ sở UBND TP.HCM, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã có trao đổi ngắn gọn về vụ nổ súng ở H.Củ Chi. Theo ông Nhân, công an báo cáo là có một việc xảy ra ở Củ Chi là chúng ta phải rút kinh nghiệm hết sức sâu sắc (tức vụ Lê Quốc Tuấn, nổ súng bắn chết 4 người ở Củ Chi - PV). Lực lượng chức năng nắm chưa chắc địa bàn, nên mới xảy ra như vậy. Ông cho hay trong dịp Tết Nguyên đán 2020, một số nơi của TP.HCM đã xuất hiện các hoạt động không lành mạnh như đánh bài, đá gà… Sau vụ nổ súng ở Củ Chi ngày 29.1, Bí thư Thành ủy TP.HCM nói, vào tháng 3 tới đây, Thường vụ Thành ủy sẽ chỉ đạo UBND TP.HCM tổ chức hội nghị chuyên đề đánh giá tình hình an ninh trật tự tại các quận huyện, nhất là vấn đề xã hội đen, cho vay nặng lãi, đánh bạc, ma túy... Đình Văn Liên quan đến vụ việc truy bắt Tuấn "khỉ", trao đổi với PV Thanh Niên, trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM, cho biết lực lượng công an vẫn đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy bắt nghi can này. Bên cạnh đó, Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã Lê Quốc Tuấn trên toàn quốc, phối hợp với công an các tỉnh để truy bắt.

Ở một diễn biến khác, chiều cùng ngày, UBND TP.HCM có công văn đề nghị chủ tịch UBND các quận, huyện khẩn trương rà soát ngay việc lưu giữ, sử dụng vũ khí quân dụng, vật liệu nổ trong nhân dân trên địa bàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ góp phần bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đề nghị UBND các quận, huyện tăng cường kiểm tra, giám sát, đẩy lùi nguy cơ phát sinh các tệ nạn xã hội; chấn chỉnh, tấn công, triệt phá những tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội, cờ bạc... có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt với hoạt động trái pháp luật này, xây dựng môi trường xã hội trong sạch, lành mạnh.