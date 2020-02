Vụ Tuấn 'khỉ' bắn chết người ở Củ Chi: Đột nhập vào 'tâm bão'

Đã 4 ngày lực lượng công an siết chặt vòng vây, truy bắt Tuấn “khỉ” , nghi phạm vụ nổ súng bắn chết người ở Củ Chi, cuộc sống của nhiều người dân đã trở nên “bình yên” hơn nhiều.

Dân Củ Chi nhiều ngày mất ăn mất ngủ vì Tuấn "khỉ" vẫn chưa bị bắt

Đã qua những ngày căng thẳng!

Sáng 2.2, sau nhiều ngày thắt chặt an ninh quanh khu vực TL15 và giao lộ Trung An - 472 (xã Trung An, H.Củ Chi), chúng tôi theo chân người dân vào “tâm bão” tìm hiểu về cuộc sống sinh hoạt của người dân tại đây.

Trong những ngày lực lượng công an lập chốt chặn, đường 472 đoạn cắt từ Tỉnh lộ 15 đến đường Trung An (H.Củ Chi) trở nên vắng vẻ lạ thường. Người dân cho biết, từ ngày 30.1, khi lực lượng CSCĐ được điều động đến lập chốt, khoanh vùng truy bắt Tuấn “khỉ” thì khu vực cũng trở nên căng thẳng.

Người dân trong “tâm bão” được thông báo hạn chế ra đường ở mức tối đa và không ra đi làm rẫy để tránh những chuyện phát sinh ngoài ý muốn.

Từ ngày 30.1, rất đông người dân hiếu kỳ đến theo dõi quá trình vây bắt Tuấn "khỉ" tại xã Trung An (H.Củ Chi). Ảnh: Trần Tiến

Ông Chín Úc (71 tuổi, người dân sống trong khu vực vây bắt Tuấn “khỉ”) cho biết hôm nay (2.2) là ngày đầu tiên ông đi làm lại sau 4 ngày an ninh thắt chặt. “Ngày đầu tiên là 4 mặt bao vây hết, từ bữa đó đến nay thì tôi thấy vẫn bố trí canh chừng, quần suốt ngày đêm mà chưa thấy gì. Còn sợ thì tui không sợ, lớn tuổi rồi sợ gì nữa”, ông Chín nói.

Ông Chín Úc cho biết khu vực khoanh vùng truy bắt có nhiều loại như rau, khoai mì và nhiều loại trái cây. “Tui thổ địa ở đây tui biết mà. Ở trong đó có nhiều loại trái cây lắm: Bưởi, ổi, chuối, măng cụt… nói chung là mỗi thứ một chút”, ông Chín tươi cười kể lại.

Không dám đi làm rẫy vì sợ đạn lạc

Từ chiều 1.2, khi lực lượng CSCĐ không bố trí dày đặc như những ngày trước thì không khí tại khu vực xã Trung An cũng hạ nhiệt hẳn. Người dân cũng bắt đầu công việc đồng áng sau nhiều ngày lo sợ.

Chạy dọc đường 472, chúng tôi bắt gặp một đôi vợ chồng ông Tám “khỏe” đang cặm cụi hái rau móp. Ông Tám “khỏe” hớn hở cho biết những ngày căng thẳng đã qua, hai vợ chồng lại ra ruộng hái rau móp bán cho thương lái kiếm thêm thu nhập. “Chúng tôi được thông báo hạn chế đi lại, chỉ đi ngoài lộ chứ sâu bên trong cánh đồng thì không có chạy vào đó làm gì. Ở đây có mấy chú công an lo cho dân thì an tâm, quý hóa quá rồi. Mình có gì thì giúp đỡ cái đó, cũng như mong con mình ở xa có người giúp nó vậy”, ông Tám “khỏe” tâm sự.

Vợ chồng ông Tám "khỏe" ra đồng hái rau bán cho thương lái sau nhiều ngày khu vực này được thắt chặt an ninh Ảnh: Trần Tiến

Như thường lệ, đầu năm hai vợ chồng sẽ ra đồng hái rau mớp bỏ mối từ sớm nhưng vì an toàn phải ngồi nhà đợi đến khi ổn định mới đi làm. “Chúng tôi muốn làm ăn bình thường, chứ không muốn loạn. Nếu bắt được nó (Tuấn “khỉ) thì tốt, không bắt được thì phiền phức cho dân. Có con sâu mà làm rầu nồi canh, riết rồi rau ăn hoài cũng không được. Lỡ mà ban đêm tui lủi thủi bẻ cộng rau mà mấy mấy ảnh (công an - PV) nhìn lầm là địch thì chết tui nữa!”, ông Tám “khỏe” nói.

"Ở đây có công an rồi!"

Ăn tết xong, quán nước của bà Phụng (60 tuổi, bán nước trên đường 472, xã Trung An) vừa mở bán được vài hôm thì nghe tin chấn động, tiếp sau đó lực lượng công an phong tỏa khu vực xã Trung An để phục vụ quá trình truy bắt Tuấn “khỉ” khiến gia đình bà cũng cảm thấy bất an: “Từ hôm 30 đến nay đường này vắng người hẳn, chỉ có người địa phương mới ra vào được. Quán thì cũng chỉ có mấy chú công an ngồi trực thôi chứ người lạ đâu có ra vào được. Gia đình tôi cũng được thông báo hạn chế ra ngoài để đảm bảo an toàn nên mình nghe theo”, bà Phụng kể lại.

Người dân xã Trung An đọc lệnh truy nã, nhận diện Tuấn "khỉ" do công an gửi đến tận nhà. Ảnh: Trần Tiến

Khi chúng tôi hỏi về việc “có cảm thấy bất an không?”, cũng như nhiều người dân khác, bà Phụng tươi tỉnh trả lời: “Lo thì có lo, nhưng sợ thì không, vì mình có làm gì nó (Tuấn “khỉ”) đâu. Ở đây cũng có công an rồi”. Nói rồi, bà Phụng đưa tờ thông báo về việc truy tìm vật chứng của vụ án mà bà cùng nhiều người dân tại xã Trung An vừa được phát.

Đến chiều cùng ngày (2.2), lực lượng công an vẫn lập chốt chặn, túc trực tại nhiều điểm ở khu vực xã Trung An. An ninh tại khu vực đã cơ bản được nới lỏng, cuộc sống người dân tại đây đã bình thường trở lại. Phía đường Trung An (xã Trung An, H.Củ Chi), người dân hiếu kỳ cũng đã giảm hẳn, quá trình lưu thông tại đây cũng trở nên thông thoáng.