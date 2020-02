Tuấn 'khỉ' bắn chết người ở Củ Chi: Công an truy tìm vật chứng

Dân Củ Chi nhiều ngày mất ăn mất ngủ vì Tuấn "khỉ" vẫn chưa bị bắt Sáng 2.2, người dân tại xã Trung An (H.Củ Chi, TP.HCM) đồng loạt nhận thông báo từ công an xã này về việc truy nã bị can Lê Quốc Tuấn (Tuấn “khỉ”, 31 tuổi) về tội giết người, cướp tài sản và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng . Ngoài ra, người dân xã Trung An cũng nhận được thông báo truy tìm vật chứng liên quan đến trọng án do Tuấn “khỉ” dùng súng AK bắn chết 4 người, 1 người bị thương vào chiều 29.1.

Thông báo truy tìm vật chứng cụ Tuấn "khỉ" công an gửi đến người dân Ảnh: Trần Tiến

Cụ thể, trong tờ đơn có quyết định truy nã bị can Lê Quốc Tuấn do Công an TP.HCM ký quyết định. Theo đó, bị can Lê Quốc Tuấn đã bỏ trốn khỏi địa phương. Tờ đơn cũng ghi rõ các tội danh mà Tuấn “khỉ” bị truy nã. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an hoặc liên hệ theo số điện thoại mà công an cung cấp trong tờ đơn.

Cảnh sát truy tìm Tuấn "khỉ" tại xã Trung An Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Truy tìm vật chứng là 2 xe máy

Bên cạnh đó, tờ thông báo do Công an H.Củ Chi ký cũng được đưa đến từng nhà người dân về việc truy tìm vật chứng có liên quan trong vụ án Tuấn “khỉ” bắn chết người ở Củ Chi. Công an xã Trung An thông báo đặc điểm nhận dạng vật chứng trong vụ án: “ Giết người, cướp tài sản và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng ” xảy ra vào ngày 29 và 30.1 tại đường 121 ấp 5, xã Tân Thạnh Đông và đường TL15 thuộc ấp Phú Thuận, xã Phú Hòa Đông (H.Củ Chi, TP.HCM). Vật chứng có liên quan gồm: 1 xe Nouvo màu đỏ đen, BS 59Y2 - 301.98, 1 xe Honda Wave màu xanh, BS 59X2 - 595.12.

Nếu phát hiện 2 chiếc xe có đặc điểm nêu trên, đề nghị bà con báo về Trưởng Công an xã Trung An, SĐT: 0987717274 hoặc trực ban qua SĐT: 02837956778.