Vụ bắn chết người ở Củ Chi: Bất ngờ với tiếng nổ lớn ở Trung An

Ghi nhận của PV Thanh Niên tại cánh đồng thuộc ấp Bốn Phú (xã Trung An, Củ Chi), đến khoảng 23 giờ 45 ngày 30.1, bất ngờ có tiếng nổ lớn. Lúc này, các lực lượng chức năng của Công an TP.HCM và Bộ Công an vẫn đang bao vây, truy bắt nghi can nổ súng bắn chết người ở Củ Chi

Nghẹt thở: Cảnh sát vây bắt nghi phạm xả súng trong sới bạc ở Củ Chi

Sau tiếng nổ, các Cảnh sát cơ động trực các chốt đã lên đạn, sẵn sàng chiến đấu.

Cảnh sát cơ động sẵn sàng chiến đấu Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Cũng theo ghi nhận PV Thanh Niên, đêm 30.1 dọc đường Trung An (xã Trung An) các chốt trực Cảnh sát cơ động vẫn trực 24/24 . Các ngã đường hướng về cầu Ông Chương nằm trên đường 472 ấp Bốn Phú vẫn bị phong tỏa.

Bất chấp nguy hiểm để livestream nơi vây bắt kẻ bắn chết 4 người trong sới bạc

Khoảng 22 giờ ngày 30.1, tại khu cầu Kinh (đường Trung An) các chiến sĩ cảnh sát cơ động tại đây nghe tiếng động lạ. Ngay lập tức, 4 chiến sĩ trực trên cầu kề súng trên vai, dùng đèn pin kiểm tra khu vực dưới kênh nước và khu vực xung quanh. Sau hơn 15 phút kiểm tra không phát hiện được, chiến sĩ cơ động trở lại chốt trực.

Trong đêm 30, rạng sáng 31.1, người dân tại khu vực ấp Bốn Phú, lưu thông quanh khu vực bị phong tỏa đều được khuyến không ra khỏi nhà, kiếm đường khác lưu thông. Các phóng viên cũng được cảnh sát khuyến cáo đi nơi khác để đảm bảo an toàn.

Cảnh sát cơ động tuần tra trên đường 472 Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Theo ghi nhận PV Thanh Niên đến 6 giờ hôm nay 31.1, lực lượng Cảnh sát cơ động đã thay ca tại các chốt trực, tiếp tục canh gác.

Cảnh sát cơ động đi thay quân tại các chốt trực Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Như Thanh Niên đã thông tin, Lê Quốc Tuấn (31 tuổi) đã dùng súng AK nổ súng bắn chết 4 người, 1 người bị thương tại sòng bạc thuộc ấp 5 xã Tân Thạnh Đông vào chiều 29.1. Sau khi gây án, Tuấn cướp 2 xe máy, mang theo súng AK bỏ trốn. Công an TP.HCM xác định Tuấn đang lẩn trốn tại khu vực cánh đồng ấp Bốn Phú xã Trung An nên đã tiến hành vây bắt.

Hiện Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, truy nã Lê Quốc Tuấn, nghi can vụ nổ súng bắn chết người ở Củ Chi.