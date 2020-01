Nghẹt thở truy bắt nghi can bắn chết 4 người tại Củ Chi

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can, truy nã Lê Quốc Tuấn

Tối 30.1, Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Lê Quốc Tuấn (33 tuổi, ngụ H.Củ Chi, TP.HCM) để làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Theo Công an TP, trong các ngày 29 và 30.1 tại đường số 121 thuộc ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, H.Củ Chi, TP.HCM xảy ra vụ án giết người, cướp tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Nghi can được xác định là Lê Quốc Tuấn. Sau khi gây án, nghi can đã mang theo súng AK, cướp xe máy bỏ trốn. Đặc điểm nghi can Lê Quốc Tuấn: cao 1,66 m, nặng khoảng 69 kg, da hơi ngăm đen, tóc đen hớt cao, sẹo chấm cách 2 cm trên trước đầu mày trái, sống mũi cao, nói giọng miền Nam. Vũ khí nghi can dùng gây án là súng AK dạng báng xếp. Đặc điểm vật chứng cần truy tìm: xe gắn máy hiệu Nouvo màu đỏ đen, BS 59Y2-301.98; xe gắn máy hiệu Wave màu xanh, BS 59X2-595.12. Hiện các đơn vị trực thuộc Bộ Công an và Công an TP.HCM đang tổ chức các biện pháp truy bắt Lê Quốc Tuấn. Đây là nghi can đặc biệt nguy hiểm, có vũ khí và rất manh động, không loại trừ khả năng sẽ đến các địa phương khác để ẩn náu. Để nhanh chóng, truy bắt nghi can, Công an TP đề nghị người dân nâng cao ý thức cảnh giác, khi phát hiện thông tin về nghi can thì báo ngay cho cơ quan công an, Viện KSND, UBND nơi gần nhất hoặc Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (địa chỉ số 459 Trần Hưng Đạo, P.Cầu Kho, Q.1, TP.HCM. Số điện thoại 069.3187.414 và 0909.626.363). Công an TP.HCM cũng kêu gọi Lê Quốc Tuấn ra đầu thú để được hưởng khoan hồng theo quy định của pháp luật.

Tối 30.1, Công an tỉnh Bình Dương cũng phát đi thông báo truy tìm nghi can Lê Quốc Tuấn. Công an cảnh báo người dân không tự ý bắt giữ vì nghi phạm mang theo vũ khí và hiện rất manh động. Tối cùng ngày, Công an H.Dầu Tiếng cũng đã phổ biến, tuyên truyền thông báo, phát 250 hình ảnh nghi can Tuấn cho người dân ở ven sông Sài Gòn, trên địa bàn xã Thanh Tuyền, Thanh An (H.Dầu Tiếng) biết. Công an TX. Bến Cát cũng có thông báo tương tự.

Công Nguyên - Đỗ Trường