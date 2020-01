Vụ bắn chết người ở Củ Chi: Xe bọc thép vẫn trực chiến ở Trung An

Đến 9 giờ 30 ngày 31.1, lực lượng cảnh sát cơ động vẫn túc trực tại các chốt quanh khu vực cánh đồng thuộc ấp Bốn Phú, xã Trung An để truy bắt Lê Quốc Tuấn (31 tuổi) - nghi can nổ súng bắn chết người ở Củ Chi

Cũng trong sáng 31.1, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, đường 472 từ sáng 30 đến rạng sáng 31.1 đã bị phong tỏa để phục công tác truy bắt Lê Quốc Tuấn.

Cảnh sát cơ động đứng chốt trên đường 472 Ảnh: Công Nguyên

Các chốt cảnh sát cơ động giám sát chặt chẽ người ra vào Ảnh: Công Nguyên

Đường 472 từ đoạn giao nhau đường Trung An kéo dài đến gần cầu Ông Chương dài hơn 2km rất đông lực lượng cảnh sát cơ động đứng chốt trực. Tại khu vực được cho Lê Quốc Tuấn lẩn trốn có hai xe bọc thép đậu tại đây, 7 chó nghiệp vụ đang được xích gốc cây bên đường. Ảnh: Công Nguyên

Tương tự, trên đường Trung An đoạn từ cầu Rạch Kè tới cầu Rạch Kinh dài khoảng 2km cũng có rất đông Cảnh sát cơ động chia nhau đứng canh gác.

Xe bọc thép đậu trên đường 472 Ảnh: Công Nguyên

Lực lượng quân đội tới hiện trường sáng 31.1 Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Sau khi gây án, Tuấn cướp 2 xe máy, mang theo súng AK bỏ trốn. Công an TP.HCM xác định Tuấn đang lẩn trốn tại khu vực cánh đồng ấp Bốn Phú xã Trung An nên đã tiến hành vây bắt. Hiện Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, truy nã Lê Quốc Tuấn.

Công an tiếp tục, mở rộng điều tra truy bắt nghi can nổ súng bắn chết người ở Củ Chi.