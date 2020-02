Vụ Tuấn 'khỉ' bắn chết người ở Củ Chi: Cảnh sát 'năn nỉ' người dân ra về

Đến chiều 31.1, khi lực lượng cảnh sát cơ động đã rút bớt thì phía ngoài rào chắn người dân mỗi lúc tập trung về càng đông. Các cán bộ chiến sĩ chỉ tập trung tại một số điểm chính, trong đó ngã ba đường Trung An - đường 472 được bố trí nhiều chiến sĩ đóng chốt, không cho người lạ ra vào và kiểm tra tất cả các phương tiện ra vào khu vực.M

Mỗi lần có xe chuyên dụng chở các chiến sĩ vào khu vực truy bắt Tuấn “khỉ” , người dân lại ùa ra chụp hình, quay clip làm náo động cả một vùng. Khu vực này di chuyển càng trở lên khó khăn khi 2 bên đường dựng xe gắn máy chật kín, hàng trăm người dân hiếu kỳ cũng tụ tập tại đây bàn tán không ngớt.

Người dân bất chấp nguy hiểm đến xem vây bắt Tuấn 'khỉ'

Thậm chí, nhiều người dân hiếu kỳ từ khắp các tỉnh thành như Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh… cũng đổ về đây để xem tận mắt lực lượng chức năng bắt Lê Quốc Tuấn, nghi phạm xả súng làm 4 người tử vong tại xới bạc ở huyện Củ Chi.

Hàng trăm người dân tập trung từ sáng đến chiều để theo dõi vụ việc Ảnh: Trần Tiến

Sau khi nghe tin từ báo đài, bà Loan cùng chồng chạy hơn 40 km chỉ để đến xem tận mắt lực lượng công an vây bắt Tuấn “khỉ”. “Tôi từ Q.2 chạy qua đây vì thấy trên báo đài nói nhiều quá, muốn qua xem tận mắt... Nay rảnh việc thì mình đi liền, tôi chỉ mong bắt được sớm.”, bà Loan nói.

Đường Trung An trong 2 ngày nay liên tục đông đúc người, xe cộ ra vào, các hàng quán tại khu vực này cũng trở nên nhộn nhịp khác hẳn ngày thường. Từ khu vực cầu Rạch Kè, ấp Bốn Phú, xã Trung An (Củ Chi), theo ghi nhận của Thanh Niên, có hàng chục xe ô tô với nhiều biển số tỉnh thành khác đến đậu ven đường. Thấy các bãi đất trống, tài xế liền cho xe tấp vào rồi đi bộ đến khu vực đường 472 để “thấy tận mắt” cảnh lực lượng chức năng lập chốt vây bắt Tuấn "khỉ"

Ô tô của người dân hiếu kỳ từ nhiều tỉnh thành không ngại đường xa đến tận nơi lực lượng chức năng truy bắt Tuấn "khỉ" để theo dõi Ảnh: Trần Tiến

Thấy chúng tôi từ dòng người đông đúc đi ngược ra, một tài xế ô tô tấp xe vào lề rồi dò hỏi: “Trong đó có nguy hiểm gì không anh?”. Hỏi chuyện mới biết tài xế “đánh” xe chở người nhà từ Bình Dương lên tận nơi truy bắt Tuấn “khỉ” để xem cho rõ. “Sợ sao vẫn vào xem?", chúng tôi hỏi. “Sợ thì sợ chứ vào vẫn vào, đã đến thì phải vào xem chứ! Nghe bảo có súng cũng sợ nên mới đóng kín mít cửa", tài xế cười nói.

“Năn nỉ” người dân về nhà nghỉ ngơi!

Đến 19 giờ ngày 31.1, khi người dân tập trung mỗi lúc một đông khiến việc lưu thông qua khu vực bị ùn ứ, việc di chuyển phương tiện của lực lượng cơ động cũng gặp nhiều khó khăn. Thấy vậy, một cảnh sát cơ động buộc phải “năn nỉ về nhà nghỉ ngơi” để công an tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Khi nghe cảnh sát cơ độngn "năn nỉ", đa số người dân rời đi. Tuy nhiên, khoảng 30 phút sau, cảnh chen chúc trước đường Trung An - 472 lại đông đúc trở lại.

Đến tận đêm vẫn rất đông người dân đứng quay phim, chụp hình vụ việc Ảnh: Trần Tiến

Đến khuya cùng ngày, dọc tuyến đường Trung An (xã Trung An, H.Củ Chi) vẫn luôn có sự xuất hiện của lực lượng cơ động canh gác, tuần tra.

Người dân Livestream trực tiếp vụ việc tại hiện trường. Ảnh: Trần Tiến

Như Thanh Niên đưa tin, khoảng 14 giờ ngày 29.1, Lê Quốc Tuấn cùng Lê Quốc Minh (em trai Tuấn) đi xe máy BS 52T2 - 30.. mang theo súng AK báng xếp đến điểm đánh bạc tại vườn nhãn cạnh nhà 28B đường số 121, ấp 5, xã Tân Thạnh Đông bắn nhiều phát súng làm 4 người tử vong, 1 người bị thương.S

Sau khi gây án, Tuấn cướp xe máy hiệu SH tẩu thoát đến ấp Thạnh An, xã Trung An (Củ Chi). Tại đây, Tuấn bỏ xe SH và tiếp tục cướp xe máy hiệu Nouvo màu đỏ đen BS 59Y2 - 301… tẩu thoát.

Dân Củ Chi nhiều ngày mất ăn mất ngủ vì Tuấn "khỉ" vẫn chưa bị bắt

Cơ quan công an xác định 4 người tử vong, gồm: Vương Ngọc Hưng (30 tuổi), Lê Tấn Long (46 tuổi), Lê Thành Trung (28 tuổi, cùng ngụ H.Củ Chi) và Huỳnh Ngọc Minh Tùng (35 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu). Người bị thương là Trần Văn Thạnh (33 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông) - đang được điều trị tại bệnh viện Chấn thương chỉnh hình.H

Hiện Bộ Công an, Công an TP.HCM đang huy động lực lượng truy bắt Tuấn 'khỉ', nghi can bắn chết người ở Củ Chi.