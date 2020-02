Vụ Tuấn 'khỉ' bắn chết người ở Củ Chi: An ninh bất ngờ thắt chặt trở lại

Đến 12 giờ ngày 1.2, lực lượng CSCĐ vẫn lập chốt túc trực tại đường 472 (huyện Củ Chi, TP.HCM) để truy bắt Tuấn "khỉ", nghi phạm nổ súng bắn chết người ở Củ Chi

Người lạ bị hạn chế ra vào khu vực, an ninh được thắt chặt trở lại.

Dân Củ Chi nhiều ngày mất ăn mất ngủ vì Tuấn "khỉ" vẫn chưa bị bắt

Từ trưa 1 2, an ninh tại Trung An bất ngờ được thắt chặt trở lại, mặc dù trước đó các xe bọc thép đã rút khỏi hiện trường Ảnh: Trần Tiến

Từ khuya 31.1 đến sáng 1.2, công an liên tục rà soát, tuần tra trên khắp các tuyến đường Trung An, Tỉnh lộ 15, đường 472. Về đêm, nhiều chốt gác được duy trì nhằm đảm bảo an toàn cho người dân tại đây.

Sau nhiều ngày thắt chặt an ninh tại đường Trung An và đường 472 (ấp Bốn Phú, xã Trung An, H.Củ Chi), rạng sáng 1.2, an ninh được nới lỏng để không gây ảnh hưởng đến quá trình sinh hoạt của người dân địa phương.

Tuy nhiên, đến 9 giờ cùng ngày (1.2), khu vực xã Trung An bất ngờ "nóng" trở lại. An ninh được thắt chặt trở lại, các phương tiện nghi vấn chạy vào đường 472 đều bị kiểm tra nghiêm ngặt.

Bên trong khu vườn kẻ nổ súng giết 4 người trong sới bạc đang ẩn nấp

Tại ngã ba Trung An - 472, nơi tập trung đông người dân và đội ngũ livestream, youtuber như những ngày trước đã tập trung đông đúc từ rất sớm. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho người dân và không gián đoạn quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng cảnh sát đã kiên quyết giải tán đám đông , không cho người dân tụ tập gây mất trật tự trước khu vực chốt chặn.

Trước đó, tối 31.1, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, 2 xe bọc thép đã được rút khỏi khu vực xã Trung An (Củ Chi), nơi truy bắt đối tượng bị truy nã Lê Quốc Tuấn (33 tuổi, tức Tuấn "khỉ")

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, Lê Quốc Tuấn (31 tuổi) là nghi phạm dùng súng AK bắn chết 4 người, 1 người bị thương tại sòng bạc thuộc ấp 5 xã Tân Thạnh Đông, Củ Chi vào chiều 29.1. Sau khi gây án, Tuấn “khỉ” cướp 2 xe máy, mang theo súng AK bỏ trốn. Công an TP.HCM xác định Tuấn "khỉ"đang lẩn trốn tại khu vực cánh đồng ấp Bốn Phú, xã Trung An nên tiến hành vây bắt.