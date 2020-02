Tuấn 'khỉ' bắn 3 phát súng về phía lực lượng truy bắt

Dân Sài Gòn thở phào khi cuộc truy tìm Tuấn “khỉ” kết thúc Đúng 15 giờ ngày 14.2, tại Trung tâm báo chí TP.HCM, Công an TP.HCM phối hợp với Sở TT-TT TP.HCM tổ chức họp cung cấp thông tin vụ án đặc biệt nghiêm trọng do Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn “khỉ” , ngụ xã Tân Thạnh Đông, H.Củ Chi) gây ra khiến 5 người chết, 3 người bị thương.

Chủ trì cuộc họp có đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó giám đốc Công an TP; ông Từ Lương Phó giám đốc Sở T-TTT, Giám đốc Trung tâm báo chí TP. Tham dự buổi họp này, có 64 PV đại diện cho các cơ quan báo đài T.Ư, địa phương đóng trên địa bàn TP.

Mở đầu buổi họp, Ông Từ Lương cho biết, thực hiện đề nghị của Bộ Công an, buổi họp báo nhằm cung cấp thông tin ban đầu về vụ án đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến Tuấn “khỉ” . Đây là thông tin sớm, kịp thời và chính xác nhất. Hôm nay, chủ yếu là cung cấp thông tin, đề nghị các PV không hỏi.

Còn nhiều vấn đề giải đáp

Đại tá Quang cho biết, vụ việc Tuấn “khỉ” bắn chết người ở Củ Chi vào chiều 29, rạng sáng 31.1 là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Ngay sau khi vụ án xảy ra, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, Công an TP đã triển khai các lực lượng truy bắt bị can này. Công an TP.HCM xác định, Tuấn “khỉ” còn ở ngoài ngày nào thì nguy hiểm cho lực lượng truy bắt, người dân.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang thông tin tại buổi họp Ảnh: Khả Hòa

Đêm 13.2, Công an TP, phối hợp với Bộ Công an đã siết chặt vòng vây. Tuấn khỉ rất thông thạo địa hình, lên đạn nổ súng bắn 3 phát (1 phát đạn lép, 2 phát đạn nổ) về phía lực lượng truy bắt để tẩu thoát. Trước sự manh động của Tuấn “khỉ”, để đảm bảo an toàn cho lực lượng, người dân nên công an đã nổ súng tiêu diệt bị can này…

Sau khi đại tá Quang thông tin vụ việc, các PV tại cuộc họp báo có đặt các câu hỏi. Cụ thể, liên quan đến vụ án, như: Nơi bắn hạ Tuấn "khỉ" và khu vực khoanh vùng ban đầu, liệu có sai số, nhầm lẫn... Đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho biết sẽ cung cấp sau khi kết thúc điều tra.

PV Thanh Niên hỏi: "Thông tin Tuấn “khỉ” là thượng úy công an, đang công tác tại Công an Q.11 đúng hay sai?". Đại tá Quang nói đã trả lời trước đó! Không trả lời lại câu hỏi này.