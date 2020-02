Công an TP.HCM nói gì về khẩu súng mà Tuấn 'khỉ' sử dụng gây án?

Ngày 7.2, tại buổi họp giao ban báo chí tại TP.HCM, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó giám đốc Công an TP.HCM, khẳng định khẩu súng mà Lê Quốc Tuấn (còn gọi là Tuấn “khỉ”) sử dụng gây án ở huyện Củ Chi không phải của lực lượng công an

Sau khi xảy ra vụ án, Công an TP.HCM đã kiểm tra tất cả các kho vũ khí, kết quả cho thấy không có khẩu AK nào bị mất, kể cả đạn dược; toàn bộ vũ khí được quản lý chặt chẽ. Về nguồn gốc khẩu súng AK mà Tuấn sử dụng, hiện Công an TP.HCM đang xác minh làm rõ.

Theo đại tá Quang, hiện Ban chuyên án do đại tá Đinh Thanh Nhàn, Phó giám đốc Công an TP.HCM, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, làm trưởng ban đang chỉ đạo các lực lượng truy bắt nghi phạm Lê Quốc Tuấn . Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương phối hợp với Công an TP.HCM tập trung truy bắt nghi phạm.