Trần Duy Chinh cầm súng gây náo loạn ở TP.HCM đã bị bắt tại Đồng Nai

Chiều ngày 2.2, trao đổi với PV Thanh Niên, đại tá Nguyễn Văn Kim, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai , Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra, xác nhận nghi phạm Trần Duy Chinh (49 tuổi, ngụ Nam Định) đã bị bắt tại Đồng Nai.

Trần Duy Chinh là nghi phạm cầm súng gây náo loạn trên đường Lý Thái Tổ (Q.10, TP.HCM) vào chiều 30.1 vừa qua.

Theo đó, vào khoảng 13 giờ cùng ngày (2.2), Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an TP.HCM bắt được Trần Duy Chinh khi Chinh đang lẩn trốn tại H.Tân Phú (Đồng Nai).

“Thời điểm bị bắt giữ, trên người Chinh có súng và lựu đạn. Hiện Chinh đang được bàn giao cho Công an TP.HCM điều tra làm rõ”, đại tá Kim cho hay.

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin , khoảng 15 giờ ngày 30.1, Công an Q.10, nhận tin báo về việc nam thanh niên nghi ngáo đá , gây mất an ninh trật tự trên đường Lý Thái Tổ (P.9, Q.10), nên xuống hiện trường vây bắt.

Lực lượng công an được triển khai đến hiện trường khi phát hiện Chinh có biểu hiện ngáo đá, cầm súng đe dọa Ảnh: Trác Rin

Đến nơi, tổ công tác phát hiện một người có biểu hiện nghi vấn đúng như người dân trình báo, nên đề nghị kiểm tra giấy tờ tùy thân, thì người này không chấp hành và bất ngờ móc 1 vật màu đen trong người ra (hình dạng giống khẩu súng ngắn) đe dọa. Tổ công tác đã tản ra để tránh sự tấn công của đối tượng; lúc này nghi can đã tẩu thoát.

Qua xác minh, nghi can là Trần Duy Chinh (49 tuổi, quê Nam Định). Chinh là đối tượng hình sự của Công an tỉnh Nam Định, có nhiều tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Qua kiểm tra sơ bộ nơi ở của Trần Duy Chinh, cơ quan công an phát hiện có nhiều dao, hung khí tự chế.