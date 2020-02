Tuấn 'khỉ' bị tiêu diệt: Hành trình theo dấu kẻ bắn chết người ở Củ Chi

Công an nổ súng tiêu diệt Tuấn “khỉ” – nghi can xả súng ở sới bạc Khuya 13.2, lực lượng Phân viện Khoa học hình sự và lực lượng chức năng đã tiến hành lấy mẫu máu của Tuấn "khỉ" để giám định. Lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường từ khuya 13.2 đến sáng nay (14.2) việc khám nghiệm hiện trường vẫn đang được diễn ra. Thi thể Tuấn “khỉ” đã được chuyển về Trung tâm pháp y TP.HCM để phục vụ công tác điều tra.

Xung quanh căn nhà Tuấn “khỉ” lẩn trốn có nhiều người dân sinh sống nên cảnh sát đã di dời người dân nhằm bảo đảm an toàn cho người dân sống quanh đó.

Khi lực lượng chức năng tiến sát căn nhà, phát hiện mình đã bị lộ, Tuấn “khỉ” không chịu đầu hàng mà chống trả lực lượng công an. Do đó, lực lượng công an đã nổ súng, tiêu diệt Tuấn “khỉ”.

Cuộc sống trong "tâm bão" vây bắt Tuấn Khỉ của làng quê ngoại thành Sài Gòn Cũng theo nguồn tin riêng của Thanh Niên, ngoài Tuấn khỉ, còn có đối tượng che giấu Tuấn “khỉ” cũng bị bắt giữ. Đây là người cung cấp thức ăn cho Tuấn “khỉ” trong thời gian bỏ trốn.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, Tuấn “khỉ” đã dùng súng AK bắn chết 4 người, 1 người bị thương tại sòng bạc thuộc ấp 5 xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi vào chiều 29.1.

Theo thông tin ban đầu, chiều 29.1, Tuấn tham gia đánh bạc tại sòng bạc trên và thua hết tiền. Tuấn cầm cố xe máy lấy tiền chơi tiếp và cũng bị thua. Lúc này Tuấn phát sinh mâu thuẫn với những người tại sòng bạc. Tuấn bỏ đi, một lúc sau Tuấn đi xe máy tới, tay cầm súng AK, nổ súng bắn chết tại chỗ 4 người, bắn bị thương nặng 1 người... Sau khi gây án, Tuấn “khỉ” cướp xe máy và bỏ trốn. Lực lượng công an đã vây bắt, truy tìm Tuấn “khỉ” gần 15 ngày qua.