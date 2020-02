Người dân dõi theo lực lượng chức năng truy bắt Tuấn "khỉ"

Vụ Tuấn "khỉ" bắn chết người ở Củ Chi thu hút sự quan tâm của dư luận gần 10 ngày qua. Sau khi xảy ra sự việc, Công an TP.HCM đã phát lệnh truy nã Tuấn "khỉ" và đồng phạm.

Công an ở các địa phương lân cận, như: Bình Dương, Long An... cũng đã thông báo đến người dân địa phương lệnh truy nã Tuấn "khỉ" và đồng phạm và kêu gọi báo ngay cho công an, lực lượng chức năng xử lý.