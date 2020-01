Nổ súng tại sòng bạc, 4 người tử vong, 1 người bị thương

Khoảng 14 giờ ngày 29.1, tại sòng bạc thuộc ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi (TP.HCM) bất ngờ phát ra nhiều tiếng súng , hàng chục người bỏ chạy tán loạn. 5 người trúng đạn (4 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương). Nghi phạm là nam giới, sau khi gây án đã dùng xe máy bỏ trốn; nghi phạm mặc áo đen, đeo khẩu trang và có mang súng.

Nguồn tin của phóng viên Thanh Niên cho biết nghi phạm là Lê Quốc Tuấn (33 tuổi, ngụ H.Củ Chi); loại súng gây án là AK.

Hiện trường vụ án mạng nghiêm trọng Ảnh cắt từ clip

Thông tin ban đầu, chiều 29.1, Tuấn tham gia đánh bạc tại sòng bạc trên và thua hết tiền. Tuấn cầm cố xe máy lấy tiền chơi tiếp và cũng bị thua. Lúc này Tuấn phát sinh mâu thuẫn với những người tham gia chơi tại đây. Tuấn bỏ đi, một lúc sau Tuấn đi xe máy tới, tay cầm khẩu súng AK và nổ súng làm 4 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng.

Liên quan đến vụ việc này, tối 29.1, trung tướng Lê Đông Phong (Giám đốc Công an TP.HCM) cho biết các cơ quan chức năng đang điều tra truy bắt hung thủ. Trước thông tin hung thủ mang hàm thượng úy hiện đang công tác tại Công an Q.11, Giám đốc Công an TP.HCM cho biết “đang xác minh và hiện vụ việc đang còn điều tra”.

Xả súng làm 3 mẹ con thương vong, rồi tự sát

Ở Quảng Trị, đến ngày 29.1, N.T.D.H (22 tuổi) và em trai N.V.Đ.H (14 tuổi, trú thôn Tân Hào, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) vẫn đang được chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh trong tình trạng bị thủng phổi sau vụ xả súng tối 26.1 (mùng 2 tết).

Trước đó, Nguyễn Ngọc Lễ (45 tuổi, cùng trú thôn Tân Hào) đã cầm súng AK bắn vào chị V.T.H (giáo viên, 45 tuổi) và 2 chị em N.T.D.H, N.V.Đ.H (con của chị V.T.H). Hậu quả, chị V.T.H tử vong ngay sau đó, riêng Lễ bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đến 9 giờ sáng hôm sau (ngày 27.1), cơ quan chức năng phát hiện thi thể của Lễ ở khu rừng cách hiện trường khoảng 3 km. Lễ đã dùng súng tự sát và để lại một lá thư tuyệt mệnh.

Điều tra ban đầu của cơ quan công an cho hay, Lễ làm thợ xây và đã xây tường rào cho nhà chị V.T.H. Chồng chị V.T.H đã qua đời nhiều năm trước. Trong quá trình xây tường rào, hai người có quan hệ tình cảm, tuy nhiên đã bị mẹ và hai con của chị V.T.H phản đối và chị này không muốn tiếp tục mối quan hệ.