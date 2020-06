'Ký sinh trùng' của Bong Joon Ho vuột nhiều giải quan trọng tại Baeksang 2020

Danh sách chiến thắng giải Baeksang 2020 Nam diễn viên Park Myung Hoon được khen ngợi về diễn xuất nhờ phim Ký sinh trùng Ảnh: CJ Entertainment Lĩnh vực điện ảnh Phim hay nhất: Ký sinh trùng Đạo diễn xuất sắc nhất: Kim Bora (phim House of hummingbird) Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Lee Byung Hun (phim The man standing next) Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Jeon Do Yeon (phim Birthday) Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Lee Kwang Soo (phim Inseparable Bros) Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Kim Sae Byuk (phim House of hummingbird) Nam diễn viên mới triển vọng: Park Myung Hoon (phim Parasite) Nữ diễn viên mới triển vọng: Kang Mal-geum (phim Lucky Chan Sil) Kịch bản xuất sắc nhất: Lee Sang-geun (phim Exit) Đạo diễn mới triển vọng: Kim Do Young (phim Kim JiYoung: Born 1982) Kỹ thuật làm phim xuất sắc: Kim Seo Hee (Làm tóc và trang điểm) (phim The man standing next) Lĩnh vực truyền hình Phim chính kịch xuất sắc nhất: Hot stove league (nhà đài SBS) Đạo diễn xuất sắc nhất: Mo Wan Il (phim Thế giới hôn nhân) Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Kim Hee Ae (phim Thế giới hôn nhân) Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Kang Ha Neul (phim Khi hoa trà nở) Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Kim Sun Young (phim Hạ cánh nơi anh) Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Oh Jung Se (phim Khi hoa trà nở) Nữ diễn viên mới triển vọng: Kim Da Mi (phim Tầng lớp Itaewon) Nam diễn viên mới triển vọng: Ahn Hyo Seop (phim Người thầy y đức 2) Kịch bản xuất sắc nhất: Lim Sang Choon (phim Khi hoa trà nở)