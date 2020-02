Tổng thống Donald Trump khó chịu vì ‘Parasite’ thắng lớn ở Oscar 2020

Trong khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In dành sự tán dương nhiệt thành nhất trước kết quả ngoạn mục của Parasite (tựa Việt: Ký sinh trùng) tại Oscar 2020 thì ở bên kia bán cầu, người đứng đầu Nhà Trắng lại tỏ thái độ bất mãn với kết quả này.

Nhiều khán giả đã bày tỏ thái độ bức xúc, phẫn nộ

Cụ thể, trong một bài phát biểu ở thành phố Colorado Springs, bang Colorado (Mỹ) trong hành trình vận động tái tranh cử Tổng thống Mỹ 2020, ông Donald Trump đã dành thời gian để nhắc đến kết quả của Oscar năm nay. “Nhân tiện, các bạn có thấy Oscar năm nay tệ thế nào không? Kẻ chiến thắng là bộ phim Parasite đến từ Hàn Quốc, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Chúng ta đã gặp đủ vấn đề thương mại với Hàn Quốc và giờ họ (Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ) còn trao giải Phim hay nhất cho Hàn Quốc”, nhà lãnh đạo nổi tiếng này bức xúc.

Phát biểu của ông Trump bị nhiều dân mạng chỉ trích vì phân biệt chủng tộc Ảnh: Cắt từ video

Người đứng đầu Nhà Trắng tiếp tục: “Bạn biết đấy, tôi vẫn đang trông chờ những bộ phim như Cuốn theo chiều gió, chúng ta có thể đưa tác phẩm này trở lại không? Làm ơn đi mà! Hay là Sunset Boulevard cũng được. Có rất nhiều bộ phim tuyệt vời và cái tên giành chiến thắng lại đến từ Hàn Quốc. À tôi nhớ đó còn là phim nước ngoài xuất sắc nhất ư? Cái quái gì vậy nhỉ, chuyện này đã từng xảy ra bao giờ chưa?”.

Ngoài việc khó chịu khi Parasite thắng lớn ở Oscar, nhà lãnh đạo này cũng bày tỏ thái độ không hài lòng với Brad Pitt và gọi tài tử này là một kẻ khôn ngoan. Nguyên nhân khiến ông Donald Trump cay cú ngôi sao phim Once upon a time in Hollywood là bởi khi phát biểu nhận giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, tài tử đã nhắc đến chuyện luận tội Tổng thống Mỹ, vấn đề mà nhiều người đang rất quan tâm ở thời điểm đó.

Đạo diễn Bong Joon Ho và đoàn phim Parasite được Tổng thống Moon Jae In vinh danh tại Nhà Xanh hôm 20.2 Ảnh: Newsis

Đáp lại bình luận của nhà lãnh đạo 73 tuổi, nhiều khán giả, cư dân mạng đã bày tỏ thái độ bức xúc, phẫn nộ và để lại những bình luận tố cáo ông Trump là người có hành động phân biệt chủng tộc trắng trợn khi chê bai Parasite. Luật sư nổi tiếng Katie Phang bình luận dưới video ghi lại bài phát biểu của Donald Trump: “Trump thậm chí còn cố che giấu thái độ phân biệt chủng tộc của mình cơ”. Nhiều nhận xét mỉa mai, khó chịu với Tổng thống Mỹ cũng được để lại sau khi ông nhận định phim Parasite: “Tôi đợi coi ông ta đếm được có bao nhiêu đạo diễn Mexico đã giành giải Oscar”, “1917 cũng là phim nước ngoài kìa, chuyện gì sẽ xảy ra nếu người chiến thắng là bộ phim này của Anh?”, “Vậy mà ông ta cứ thắc mắc tại sao mình không thuyết phục được những cử tri da đen”…

Tổng thống Trump không phải người đầu tiên bị phản ứng khi bày tỏ thái độ trước kết quả của Parasite ở Oscar năm nay. Trước đó, nam MC Mỹ Jon Miller của BlazeTV cũng bị "ném đá" gay gắt khi tỏ thái độ mỉa mai đạo diễn Bong Joon Ho không nói tiếng Anh khi lên nhận giải Oscar Phim hay nhất cho Parasite đồng thời thể hiện thái độ cợt nhả khi kiệt tác điện ảnh của Hàn Quốc giành hàng loạt giải thưởng quan trọng tại sự kiện danh giá này.