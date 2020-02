Ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc điêu đứng vì dịch Covid-19

Kể từ khi chính phủ Hàn Quốc ban bố tình trạng báo động "đỏ" vì dịch bệnh Covid-19 hôm 23.2, ngành công nghiệp phim ảnh xứ kim chi cũng “than trời” khi doanh thu sụt giảm nghiêm trọng.

Lượng người xem giảm ‘không phanh’ do dịch Covid-19

Tính đến hiện tại, theo báo cáo từ Yonhap, tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở xứ kim chi là 763. Đây là lần tiếp theo nước này điêu đứng vì dịch bệnh kể từ dịch cúm H1N1 xảy ra năm 2009. Chính phủ yêu cầu người dân hạn chế tụ tập nơi đông người để hạn chế lây nhiễm dịch bệnh Covid-19. Điều này khiến cho nhiều nhà phát hành phim trong nước mất ăn mất ngủ vì lượng người đến rạp "như nước nhỏ giọt".

Cụ thể, báo The Korea Herald cho biết theo thống kê của KOFIC, tính đến ngày 20.2, có đến 16,84 triệu lượt khách đến rạp trong tháng 2, giảm 7% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ tính trong thứ bảy lẫn chủ nhật vừa qua là các ngày 15 và 16.2, chỉ có 474.979 lượt khách đến rạp, giảm đến 60% so với hai ngày cuối tuần trước đó. Riêng ngày 15.2, theo ghi nhận của KOFIC, lần đầu tiên trong lịch sử ngành công nghiệp điện ảnh nước này có ít hơn 300.000 lượt khách đến rạp.

Rạp chiếu vắng tanh ở Hàn Quốc ngày 22.2 Ảnh: Yonhap

Theo ghi nhận từ phía hãng tin Yonhap, khu vực Haeundae thuộc Busan là một trong những khu vực ăn chơi sầm uất. Thế nhưng vào ngày thứ bảy (22.2), ở lối vào một rạp chiếu phim của Lotte Cinema, Yonhap cho biết vì lo sợ dịch bệnh Covid-19 không một khách hàng nào lai vãng từ quầy bán vé cho đến quầy bắp, nước.

Nhiều phim phải hoãn chiếu

Trước tình trạng lượng khán giả đến rạp ngày càng ít, cộng với đó là tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến nghiêm trọng, các nhà phát hành phim Hàn Quốc đã phải hoãn chiếu nhiều tác phẩm được lên lịch trước đó. Các tác phẩm như Time to hunt, Innocence, Call và The Wandering Chef tuy đã có lịch chiếu trong hai tuần tiếp theo ở thị trường phim ảnh xứ Hàn cũng phải hoãn lại không biết đến khi nào mới được xuất xưởng.

Chịu chung số phận với các tác phẩm trên là "con cưng" Parasite của đạo diễn Bong Joon Ho. Sau khi thắng 4 giải Oscar 2020 bao gồm Phim hay nhất năm, Parasite bản đen trắng hứa hẹn tái ngộ khán giả quê nhà vào ngày 26.2 tới nhưng sau đó cũng bị hoãn do dịch bệnh Covid-19 bùng phát.

Tác phẩm Parasite của đạo diễn Bong Joon Ho may mắn hơn là đã ra mắt và làm nức lòng người dân Hàn trước giải Oscar 2020 trong khi các tác phẩm Time to hunt hay Innocence vẫn chưa được ra rạp. Time to hunt thì hoãn tất cả các hoạt động quảng bá bên lề; còn Innocence tuy đến đầu tháng 3 mới chiếu nhưng nhà phát hành đã tính đường dài là dời lịch để mong cứu vãn nguồn kinh phí đổ ra vì quá ít khán giả đến rạp do lo sợ dịch bệnh Covid-19.

Tác phẩm tiếp theo của hãng Pixar là Onward chịu chung số phận với nhiều phim nội địa khác của Hàn Quốc là bị hoãn chiếu Ảnh: Disney