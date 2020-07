‘Hạ cánh nơi anh’ vượt ‘Thế giới hôn nhân’ trở thành phim hot nhất nửa đầu 2020

Cuối cùng, Hạ cánh nơi anh của đạo diễn Lee Jung Hyo đã giành được hạng nhất mảng phim truyền hình. Số liệu của Crash Landing on You gồm 12.000 bài đăng, 75.000 bình luận, 12,8 triệu lượt xem và rating bài (lượng người xem trung bình) chiếm 10,8%. Đáng chú ý là tác phẩm về tình yêu xuyên biên giới Nam - Bắc Hàn này từng bị chỉ trích là “đầu voi đuôi chuột” và tạo nên không ít tranh cãi.

Về nhì là Thế giới hôn nhân ( World of the Married ) với 10.000 bài đăng, 71.000 bình luận, 9,8 triệu lượt xem và 14,9% rating. Dân mạng yêu thích đứa con tinh thần của đạo diễn Mo Wan Il vì đây là phiên bản làm lại từ một tác phẩm hot của Anh và có nội dung gây sốc, tình tiết 18+. Đặc biệt, phần lớn khán giả đều bày tỏ sự ngưỡng mộ trước kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của dàn sao trong Thế giới hôn nhân.

Các thứ hạng còn lại trong top 5 phim truyền hình hot nhất trên mạng Hàn Quốc là hai tác phẩm của đài KBS: Tình như mơ đời như mộng (Love is beautiful, life is wonderful) và Một lần nữa (Once Again). Tình như mơ đời như mộng thu hút 611 bài đăng, 3.000 bình luận, 1 triệu lượt xem và 26,7% rating. Còn Một lần nữa được 890 bài đăng, 10.000 bình luận, 1,9 triệu lượt xem và 25% rating.