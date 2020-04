'Người thầy y đức 2' là phim hot nhất màn ảnh Hàn đầu năm 2020

Chỉ qua 4 tháng đầu năm 2020 nhưng thị trường phim truyền hình Hàn Quốc đã vô cùng sôi động với hàng loạt tác phẩm chất lượng được ra mắt. Dưới đây là 4 bộ phim vượt qua mốc 15% rating tính đến thời điểm hiện tại.

Ngoài các tình tiết trong phòng cấp cứu hay phòng mổ, Người thầy y đức 2 còn miêu tả chi tiết những màn đấu đá nội bộ giữa những con người khoác lên mình chiếc áo blouse trắng. Loạt chuyển biến tâm lý trong đời thường, các cuộc đấu tranh tư tưởng và sự cố gắng của đội ngũ y bác sĩ cũng khiến khán giả khó rời mắt khỏi màn ảnh.

Người thầy y đức 2 chiếu trên SBS từ tháng 1 đến cuối tháng 2 năm nay. Khởi đầu với mức rating hơn 10%, đứa con tinh thần của đạo diễn Yu In Sik dần bức lên con số 20% rồi đạt 27% (dựa theo dữ liệu của AGB) và chính thức trở thành phim truyền hình Hàn Quốc ăn khách nhất 2020 (tính đến 9.4).

Ngay từ những tập đầu tiên, Hạ cánh nơi anh ( Crash Landing On You) đã gây sốt bởi nội dung mới lạ khi khắc họa chuyện tình trắc trở của quân nhân Triều Tiên Ri Jeong Hyeok (Hyun Bin) và nữ tài phiệt người Hàn Quốc Yoon Se Ri (Son Ye Jin). Lương duyên của cặp đôi bắt nguồn từ việc Yoon Se Ri tham gia nhảy dù thử nghiệm nhưng vô tình bị cuốn vào lốc xoáy và rơi xuống biên giới Bắc - Nam Hàn. Tại đây, cô gặp gỡ Ri Jeong Hyeok và may mắn được anh bảo vệ.